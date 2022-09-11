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تكنولوجيا وعلوم

ميزة من إنستغرام.. هكذا تجني أموالاً من التطبيق

Lebanon 24
11-09-2022 | 23:00
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وسط التحديثات الكثيرة التي يعمل عليها موقع الصور المفضل لدى الكثيرين "انستغرام"، مع المنافسة الشرسة التي يعيشها هذه الأيام مع تطبيق "بي ريل"، تدرس المنصة الأشهر تجربة طريقة جديدة تمكّن فيها المبدعين من جني الأموال عبر نشر الفيديوهات الطويلة.
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في التفاصيل، تدرس المنصة نموذجا داخليا أوليا لـ "هدايا" كأدوات لهذه الميزة، خصوصا بعدما وسعت شركة "ميتا"ميزة مماثلة على فيسبوك تسمى "Stars to Reels".

أم وال عبر التطبيق
ومن المقرر أن تسمح أداة "الهدايا" للمعجبين بإرسال مدفوعات إلى منشئي المحتوى عبر Reels، وهي ميزة الفيديو القصير.

بدوره، أوضح متحدث باسم ميتا في رسالة بريد إلكتروني، أن هذه الهدايا حاليا هي عبارة عن نموذج أولي داخلي ولا يتم اختبارها خارجيا، وفقا لما ذكره موقع "Insider".

وتتيح الهدايا للمعجبين الشراء أثناء البث المباشر لمنشئ المحتوى على التطبيق.

كما تأتي الشارات بمستويات أسعار مختلفة تتراوح بين دولار واحد و5 دولارات، مشددا على أن "ميتا" لن تأخذ أي جزء من الإيرادات التي يكسبها منشئو المحتوى من الشارات حتى عام 2024، وفقًا لإعلان من مارك زوكربيرغ في وقت سابق من هذا العام.
ظهرت واختفت
يشار إلى أن انستغرام كان أعلن عن أدوات جديدة لكسب المال للمبدعين خلال الفترة الماضية.

وبينما ظهرت بالفعل العديد من ميزات تحقيق الدخل، إلا أنها عادت واختفت لاحقاً.

ومع اقتراب ميتا من تاريخ انتهاء تعهدها المليار دولار بدفع رواتب المبدعين حتى عام 2022، يمكن أن ترسم الأشهر القليلة المقبلة صورة أوضح لما سيبدو عليه تحقيق الدخل من منشئي المحتوى على انستغرام أيضاً.
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