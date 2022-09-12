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تكنولوجيا وعلوم
"غير مهتمّ".. ترقّبوا هذا التحديث من "إنستاغرام"
Lebanon 24
12-09-2022
|
05:00
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أعلنت شركة "ميتا" (Meta) في منشور، أن "إنستغرام" يعمل على تغيير خوارزمية توصياته، مما سيوفر تجربة أفضل للمستخدمين في تصفح التطبيق.
وأعلنت الشركة أنها تختبر ميزة جديدة أطلقت عليها اسم "غير مهتم" جنبا إلى جنب طرق أخرى لمساعدة المستخدمين على تخصيص نوع المحتوى الذي يريدون رؤيته في صفحة الـfeeds التي تضم مشاركات المستخدمين من مقاطع فيديو وصور عبر التطبيق- في مقابل ما تريد خوارزميات إنستغرام أن يروه.
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وأشارت الشركة إلى أنها تختبر القدرة على تمييز منشورات متعددة على صفحة "إكسبلور" (Explore) بتطبيق إنستغرام، باعتبارها لا تهم المستخدم.
وقالت "ميتا": "سنخفي هذه المنشورات على الفور، ونمتنع عن عرض محتوى مشابه لها في المستقبل".
وسيسمح تطبيق الوسائط الاجتماعية للمستخدمين بضبط الخوارزمية عن طريق توفير خيار لتحديد إذا ما كان المنشور المقترح لا يثير اهتمامهم.
وبعد مشاهدة أحدث المشاركات من الحسابات التي يتابعها المستخدم، يقترح تطبيق إنستغرام المنشورات عند التمرير عبر "موجز إنستغرام" الخاص بالمستخدم. وستستند هذه الاقتراحات إلى الأشخاص الذين تتابعهم والمشاركات التي تفاعلت معها.
المصدر: الجزيرة
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