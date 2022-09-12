27
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هذا ما تخطط "روبلوكس" القيام به العام المقبل
Lebanon 24
12-09-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة الألعاب المشهورة "روبلوكس" (Roblox) أنها تخطط لإطلاق إعلانات ثلاثية الأبعاد على منصتها العام المقبل، في وقت تسعى فيه جاهدة لتنويع مصادر إيراداتها بما يتجاوز عمليات الشراء داخل اللعبة، حسب تقرير لوكالة رويترز.
Advertisement
وقالت روبلوكس في أثناء مؤتمرها السنوي للمطورين إنها ستختبر الإعلانات مع المطورين وعدد قليل من المعلنين بحلول نهاية هذا العام.
وأضافت روبلوكس أن الإعلان ثلاثي الأبعاد، المعروف باسم "الإعلانات الغامرة"، سيصل فقط إلى الجماهير الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يستمر فيه الاقتصاد المتدهور في تدمير صناعة الإعلان، ومن ضمن ذلك عمالقة مثل "سناب شات" (Snapchat) و"ميتا" (Meta) المالكة لمنصة "فيسبوك" (Facebook).
وشعرت روبلوكس -التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تشتهر بألعابها "جيل بريك" (Jailbreak) و"ميب سيتي" (MeepCity)- بالضيق بسبب إعادة فتح المدارس بعد الإغلاق، في حين أدى التضخم الحاد إلى تراجع إنفاق المستخدمين.
ولمواجهة انخفاض الطلب، ضاعفت روبلوكس حضورها على "ميتافيرس" (metaverse)، وهي مساحة افتراضية يمكن للاعبين فيها القيام بكل شيء، بدءا من الدردشة إلى التسوق وحضور الحفلات الموسيقية.
وحاليًا، تولد الشركة معظم إيراداتها من عملتها الافتراضية "روبكس" (Robux)، التي يستخدمها الأطفال لترقية الصور الرمزية للاعبين عن طريق شراء عناصر داخل اللعبة، مثل الملحقات أو الحيوانات الأليفة.
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
Lebanon 24
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
03:14 | 2022-09-12
12/09/2022 03:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
02:00 | 2022-09-12
12/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
03:35 | 2022-09-12
12/09/2022 03:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
09:43 | 2022-09-12
12/09/2022 09:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات في بيروت.. ما جديد قطع الطرقات؟
Lebanon 24
تحرّكات في بيروت.. ما جديد قطع الطرقات؟
06:31 | 2022-09-12
12/09/2022 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2022-09-12
شركة كندية تصنع قطاراً أسرع من الطائرة.. بتكلفة أقل 44%!
11:00 | 2022-09-12
علماء روس يصدرون تحذيرات بشأن قمر صناعي أمريكي!
05:00 | 2022-09-12
"غير مهتمّ".. ترقّبوا هذا التحديث من "إنستاغرام"
02:00 | 2022-09-12
ميزة بحث جديدة لرسائل "واتساب" قريباً
23:00 | 2022-09-11
ميزة من إنستغرام.. هكذا تجني أموالاً من التطبيق
16:00 | 2022-09-11
"آيفون 14" أو "غلاكسي إس 22".. أيهما يستحق الشراء؟
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
12/09/2022 22:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
12/09/2022 22:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
12/09/2022 22:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact