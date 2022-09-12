هذا ما تخطط "روبلوكس" القيام به العام المقبل

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أعلنت شركة الألعاب المشهورة "روبلوكس" (Roblox) أنها تخطط لإطلاق إعلانات ثلاثية الأبعاد على منصتها العام المقبل، في وقت تسعى فيه جاهدة لتنويع مصادر إيراداتها بما يتجاوز عمليات الشراء داخل اللعبة، حسب تقرير لوكالة رويترز.وقالت روبلوكس في أثناء مؤتمرها السنوي للمطورين إنها ستختبر الإعلانات مع المطورين وعدد قليل من المعلنين بحلول نهاية هذا العام.وأضافت روبلوكس أن الإعلان ثلاثي الأبعاد، المعروف باسم "الإعلانات الغامرة"، سيصل فقط إلى الجماهير الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق.ويأتي هذا الإعلان في وقت يستمر فيه الاقتصاد المتدهور في تدمير صناعة الإعلان، ومن ضمن ذلك عمالقة مثل "سناب شات" (Snapchat) و"ميتا" (Meta) المالكة لمنصة "فيسبوك" (Facebook).وشعرت روبلوكس -التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تشتهر بألعابها "جيل بريك" (Jailbreak) و"ميب سيتي" (MeepCity)- بالضيق بسبب إعادة فتح المدارس بعد الإغلاق، في حين أدى التضخم الحاد إلى تراجع إنفاق المستخدمين.ولمواجهة انخفاض الطلب، ضاعفت روبلوكس حضورها على "ميتافيرس" (metaverse)، وهي مساحة افتراضية يمكن للاعبين فيها القيام بكل شيء، بدءا من الدردشة إلى التسوق وحضور الحفلات الموسيقية.وحاليًا، تولد الشركة معظم إيراداتها من عملتها الافتراضية "روبكس" (Robux)، التي يستخدمها الأطفال لترقية الصور الرمزية للاعبين عن طريق شراء عناصر داخل اللعبة، مثل الملحقات أو الحيوانات الأليفة.