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تكنولوجيا وعلوم
شركة كندية تصنع قطاراً أسرع من الطائرة.. بتكلفة أقل 44%!
Lebanon 24
12-09-2022
|
14:00
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تعتزم شركة كندية إحداث طفرة حقيقية في عالم النقل على مستوى العالم، حيث تقوم حالياً بإنتاج قطار بسرعة خارقة سيتفوق على الطائرة، ما يعني أن النقل البري سيُصبح قريباً في منافسة مع النقل الجوي، ما لم تتمكن صناعة الطيران من إحداث اختراق في مجال السرعة خلال الفترة المقبلة.
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وكشفت شركة "ترانس بود" ومقرها في مدينة تورنتو الكندية مؤخراً عن مشروع أطلقت عليه اسم "فلوكس جيت" FluxJet، وهو نظام نقل كهربائي بالكامل "هجين بين طائرة وقطار"، حيث سيُوفر هذا النظام قطارات تنافس الطائرات في سرعتها أو تزيد عن سرعة الطائرة، في الوقت الذي ستكون فيه صديقة للبيئة ولا تنتج أي انبعاثات تلوث.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولى سيشمل قطارات بطول 82 قدماً ترفع مغناطيسياً وستنقل الركاب بسرعة 621 ميلاً في الساعة تقريباً (995 كم في الساعة).
وذكر التقرير، أن هذا القطار أسرع من طائرة تجارية، وثلاثة أضعاف سرعة معظم القطارات عالية السرعة الموجودة في العالم حالياً، كما أنه يتميز بانعدام أي انبعاثات ملوثة للبيئة.
وستعتمد قطارات "فلوكس جيت" على "نقل الطاقة بدون تلامس"، حيث يسحب القطار الطاقة من الشبكة الكهربائية الحالية من خلال المجالات المغناطيسية، كما تقول الشركة.
ويهدف التصميم المميز للقطار المرتفع إلى تقليل الاحتكاك، لكن القدرة النظرية لهذا النظام على تجاوز الطائرات والقطارات عالية السرعة تعتمد على التكنولوجيا المتأثرة بـ"تدفق المراقبة"، وهو مجال جديد نسبياً في الفيزياء.
المصدر: العربية
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