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تكنولوجيا وعلوم

تحفة جديدة لمحبي الرفاهية والقوة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-09-2022 | 23:00
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كشفت Lincoln عن سيارتها الجديدة المصممة لمحبي مركبات الكروس أوفر المتطورة ذات معايير الرفاهية العالية.

وتأتي سيارة Lincoln Corsair بهيكل كروس انسيابي بطول 4.6 م، مبني على منصات معدّلة عن منصات سيارات Kuga وEscape من فورد، وحصلت على غطاء لشبك المبرد مزين بالكروم الفاخر، وعلى عجلات كبيرة وعريضة، وعلى مصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED، فضلا عن كاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل.
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وصممت السيارة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية والراحة، إذ حصلت على سقف بانورامي كبير يمتد على كامل طولها تقريبا، وزودت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة لتدليك الظهر والقدمين، كما صممت هذه المقاعد لتوفير أكثر من 15 وضعية مختلفة لتكون مريحة جدا للركاب أما واجهة القيادة فحصلت على شاشة لمسية متطورة بمقاس 13.2 بوصة، وحصل ركاب المقاعد الخلفية على شاشات إضافية متطورة.
 
www.youtu.be/Ar-l2Xv5o-4
 
وحصلت المركبة على أفضل معايير الأمان إذ جهّزت بوسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء، ونظام الفرملة التلقائي، ونظام التكيف التلقائي للمسار على الطرقات السريعة، كما زودت بحساسات للضوء والمطر، ورادارات للتعرف على المشاة والمركبات على الطرقات، وحساسات مسافات، وكاميرات تعمل بتقنية 360 درجة.
 
وستطرح من هذه السيارة عدة نسخ، نسخ بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.3 ليتر وعزم 299 حصانا، ونسخ بمحركات 2.0 ليتر بعزم 253 حصانا، كما ستطلق منها نسخ بمحركات هجينة تولد عزما أقوى، وستعمل جميع نماذجها مع نظامي دفع أمامي ورباعي.
 
(روسيا اليوم) 
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