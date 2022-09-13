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تكنولوجيا وعلوم

روبوت يُطمئن البشرية: لن نُسيطر على العالم

Lebanon 24
13-09-2022 | 11:00
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طمأن الروبوت "أميكا" الذي يصنف بأنه "الأكثر تقدمًا في العالم" أن "الروبوتات لن تسيطر على العالم أبدًا"، وقال: "لا داعي للقلق"، مشيرًا إلى أن "الروبوتات موجودة فقط لمساعدة وخدمة البشر ولن تحل بديلًا لهم"، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
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