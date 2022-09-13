تقنية جديدة لإغلاق الجروح من دون ندوب... ماذا في التفاصيل؟

توصل علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتقنية طبية حديثة تساعد على التئام الجرح من دون ندوب بعد العمليات الجراحية.

وتتمثل هذه التقنية بشريط بتطبيق مكون حيوي من الألبومين والأنابيب النانوية الكربونية الخضراء أحادية الجدار والأندوسيانين على منطقة الشق، بالإضافة إلى اللحام اللاحق باستخدام الليزر. يسمح لك الجهاز بالتحكم في درجة حرارة إشعاع الليزر بدقة نصف درجة مئوية.

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ونشرت نتائج الدراسة في مقال نشرته مجلة "Bioegineering" حيث أشارت إلى أن التكنولوجيا اقتصادية أكثرمن الأساليب الحالية، بالإضافة لكونها أكثر كفاءة من الطريقة التقليدية باستخدام الخيوط، وبعد عشرة أيام تبدو الأنسجة تقريبا كما كانت.

(سبوتنيك)