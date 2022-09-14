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تكنولوجيا وعلوم

لتفاعل "مختلف"... ميزة جديدة في آيفون 14

Lebanon 24
14-09-2022 | 02:00
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استجابت شركة "أبل" الأميركية لانتقادات مستخدمي هواتف آيفون بسبب ما يعرف بـ"نوتش"، حيث أعادت تصميم الشق العلوي وأطلقت عليه اسم "Dynamic Island" في هاتفها الجديد "آيفون 14".

وقال موقع "سي نت" الأميركي إن الشركة الأميركية سارت على نهج منافستها الكورية الجنوبية "سامسونغ" وشرعت في تغيير الطريقة التي يتفاعل بها المستخدم مع هاتفه، وأولى ملامح هذا التغيير ميزة "Dynamic Island".
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وتهدف الميزة إلى تحسين التفاعل مع هاتف آيفون الجديد، من خلال تحويل المساحة العلوية إلى مساحة نشطة غنية بالإشعارات والتنبيهات، مع استخدام رسوم فريدة، لخلق الوهم بأن الشق العلوي يتحول بسلاسة إلى أشكال مختلفة، حسب نوع التنبيه أو النشاط.

ويوضح المصدر أن هذه الميزة تتواجد أيضاً في هواتف سامسونغ الحديثة لكن بشكل مختلف، حيث يتجلى الهدف في القدرة على فتح تطبيقات متعددة في وقت واحد وعلى شاشة واحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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