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تكنولوجيا وعلوم
ترقبوا سيارة "آبل" ذاتية القيادة مع العام 2025... هل تتفوق على "تسلا"؟
Lebanon 24
14-09-2022
|
05:00
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أعلنت شركة "آبل" (Apple) في عام 2014 نيتها إنتاج سيارة ذاتية القيادة تماماً تعمل بالطاقة الكهربائية، وتشير التوقعات إلى دخول هذه السيارة حيز الإنتاج الفعلي بحلول عام 2025.
وهذا النية كشف عنها المدير التنفيذي للشركة الأميركية تيم كوك بتصريحات ألمح فيها إلى دخول عالم السيارات بسيارة متطورة ذاتية القيادة، ولكن من دون الكشف عن أي خطط واضحة بشأن هذه العملية أو الحديث عن النهج الذي ستتبعه الشركة فيما يخص الإنتاج.
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ولكن قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج، على شركة "آبل" تجاوز العديد من العقبات، منها عدم وجود معرفة سابقة في إنتاج المركبات فضلا عن عدم امتلاك الشركة لخطوط الإنتاج اللازمة لصناعة هذه السيارة، وذلك بخلاف شركة "تسلا" (Tesla) التي لديها كثير من الخبرة.
ورغم أنه ما زال هناك شوط طويل حتى تخرج سيارة آبل إلى النور، فقد استحوذت فكرة امتلاك سيارة من "آبل" على اهتمام كثيرين، وتظهر الآراء أن حيازة سيارة من آبل -إن أنتجت- تبدو خياراً أكثر شعبية من سيارات تسلا.
وأشار استبيان أجرته شركة "ستراتيجك فيجن" (strategicvision) ونشره موقع "بزنس واير" (businesswire) وشارك فيه 200 ألف شخص، إلى أن أكثر من ربع المستطلعة آراؤهم على استعداد لشراء سيارة "آبل"، وأن أكثر من نصف مالكي سيارات تسلا قد يقدمون على شراء سيارة آبل.
وفضل مالكو سيارات تسلا المشمولون بالاستبيان الحصول على سيارة من "آبل" على أن يشتروا سيارة جديدة من تسلا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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