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تكنولوجيا وعلوم
مستخدمو "إنستغرام" يبلغون عن مشكلة... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
14-09-2022
|
11:00
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أبلغ مستخدمو تطبيق "إنستغرام"، المملوك لشركة "ميتا"، عن مشكلة مزعجة تسببت في إلغاء كتم صوت "القصص" (Stories) بشكل غامض.
وربما تكون قمت بتشغيل كتم الصوت، ولكن بمجرد أن تنتقل إلى القصة التالية، تبدأ الضوضاء في الظهور، وفقا لتقارير Digital Trends.
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وهذا أمر محبط ومحرج بشكل خاص إذا كنت في بيئة هادئة، مثل مكتب العمل، وتنطلق الضوضاء فجأة من الهاتف الخاص بك، وينتهي بك الأمر إلى إحداث ضجة وجذب انتباه غير مرغوب فيه من الآخرين.
وكان مستخدمو "إنستغرام" في حالة استياء تام خلال اليومين الماضيين. وانتقلوا إلى "تويتر" وغيره من المنصات الاجتماعية للإبلاغ عن المشكلة التي تجعل ميزة "القصص" لا تعمل بشكل صحيح، ويتم تشغيل الصوت تلقائيا على الأجهزة دون إذن المستخدم.
وعادة، يتم كتم الصوت أثناء عرض القصص، ويتعين على المستخدمين النقر على أيقونة مكبر الصوت لإلغاء كتم الصوت. ولا تقوم ميزة القصص بتشغيل الصوت افتراضيا في معظم التطبيقات.
(روسيا اليوم)
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