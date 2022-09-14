26
o
بيروت
26
o
طرابلس
13
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... تعرفوا إلى "OnePlus 10R" الجديد!
Lebanon 24
14-09-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من بين أبرز هواتف أندرويد التي برزت مؤخرا يأتي هاتف OnePlus 10R الذي حصل على أداء ممتاز وقدرات تصوير عالية وعمل سريع حتى مع شبكات 5G.
ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3 /75.5/8.2) ملم، وزنه 186غ.
Advertisement
أما شاشاته فأتت من نوع Fluid AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دفة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 12 مع واجهات OxygenOS 12.1، ومعالج MediaTek Dimensity 8100-Max، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
أما الكاميرا الرئيسية فيه فحصلت على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، وتقنيات لتصوير الماكرو، وتقنيات التصوير العريض.
وزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
Lebanon 24
بعدما اقتحمت مصرفا بقوة السلاح في السوديكو.. "سالي حافظ" تنجح بأخذ وديعتها وفيديو يوثق
04:17 | 2022-09-14
14/09/2022 04:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين سيرتفع غدًا.. هكذا سيصبح السعر
Lebanon 24
البنزين سيرتفع غدًا.. هكذا سيصبح السعر
13:40 | 2022-09-14
14/09/2022 01:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري حديث الجميع بجمالها.. شاهدوا كيف بدت بآخر ظهور لها والمتابعون: "عنجد ملكة" (صورة)
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري حديث الجميع بجمالها.. شاهدوا كيف بدت بآخر ظهور لها والمتابعون: "عنجد ملكة" (صورة)
02:23 | 2022-09-14
14/09/2022 02:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بنكهة لبنانية... 'ميّاس" تبهر العالم برسائل السلام والمحبة (فيديو وصور)
Lebanon 24
بنكهة لبنانية... 'ميّاس" تبهر العالم برسائل السلام والمحبة (فيديو وصور)
23:41 | 2022-09-13
13/09/2022 11:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحامات متبادلة بين القوميين
Lebanon 24
اقتحامات متبادلة بين القوميين
05:34 | 2022-09-14
14/09/2022 05:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-09-14
إيلون ماسك يثير الرعب في ليبيا.. ما القصة؟
13:07 | 2022-09-14
دراسة: تغيير مدار المشتري يمكن أن يجعل الأرض أكثر "قابلية" للحياة
11:00 | 2022-09-14
مستخدمو "إنستغرام" يبلغون عن مشكلة... ماذا في التفاصيل؟
08:00 | 2022-09-14
رئيس الأمن السابق في "تويتر": مليئة بعملاء أجهزة المخابرات الأجنبية
05:00 | 2022-09-14
ترقبوا سيارة "آبل" ذاتية القيادة مع العام 2025... هل تتفوق على "تسلا"؟
02:00 | 2022-09-14
لتفاعل "مختلف"... ميزة جديدة في آيفون 14
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
15/09/2022 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
15/09/2022 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
15/09/2022 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact