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تكنولوجيا وعلوم
بطارية للسيارات الكهربائية تشحن في 3 دقائق
Lebanon 24
14-09-2022
|
23:00
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طورت شركة ناشئة بطارية صلبة (solid-state) مناسبة للسيارات الكهربائية يمكن شحنها بالكامل في دقائق وتدوم أكثر من ضعف عمر البطاريات الحالية (ليثيوم أيون)، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت"، الأربعاء.
وبعد أن حقق النموذج الأولي لخلية البطارية نجاحا بمعدلات شحن مدتها ثلاث دقائق وأكثر من 10 آلاف دورة (cycle) في العمر، تلقت شركة "آدن إنيرجي" (Adden Energy) التابعة لجامعة هارفارد 5.15 مليون دولار كتمويل لمواصلة تطوير هذه التكنولوجيا، بهدف تسويقها في المستقبل القريب.
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ويعد التطور السريع لتقنية تخزين الطاقة النظيفة أمرا بالغ الأهمية لمكافحة تغير المناخ، وفقا للشركة الناشئة.
ويأمل ويليام فيتزهوغ، الرئيس التنفيذي لشركة Adden Energy، أن تساهم البطارية الجديدة في جذب 37 في المئة من الأميركيين الذين ليس لديهم مرائب في المنزل، وبالتالي لا يمكنهم شحن السيارات الكهربائية طوال الليل.
وقال إن هذه التقنية تهدف إلى تقليل وقت شحن بطاريات السيارات الكهربائية، ليصبح مشابها لوقت تعبئة السيارات التقليدية بالوقود.
وتشير التقديرات إلى أن تحول السيارات التي تعمل بالوقود إلى كهربائية يمكن أن يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 16 في المئة.
ويذكر أن بطاريات سوليد ستيت، تعتبر "جذابة" لشركات صناعة السيارات، لأنها أكثر كثافة للطاقة وأقل عرضة للاشتعال، مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون السائلة. ومع ذلك، فهي عرضة للتشقق، وهي حاليا أكثر تكلفة في الإنتاج، وفقا لرويترز.
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