تطوير تقنية وشم ذاتية غير مؤلمة!

طور باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا، وشماً منخفض التكلفة وغير مؤلم وغير دموي، يمكن إدارته ذاتياً وله العديد من التقنيات.

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وقال المحقق الرئيسي في الورقة مارك براوسنيتز : "لقد قمنا بتصغير الإبرة بحيث تكون غير مؤلمة، لكننا ما زلنا نرسب حبر الوشم في الجلد بشكل فعال، قد يكون هذا وسيلة ليس فقط لجعل الوشم الطبي أكثر سهولة، ولكن أيضا لخلق فرص جديدة للوشم التجميلي بسبب سهولة إدارته."

قدم براوسنيتز ، أستاذ ريجنت ورئيس جيه إرسكين لوف جونيور في كلية الهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية، البحث في مجلة iScience ، مع زميل ما بعد الدكتوراه بجامعة جورجيا تك، سونج لي كمؤلف مشارك.

ويستخدم الوشم في الطب للتستر على الندوب، أو توجيه العلاج الإشعاعي للسرطان المتكرر، أو استعادة الحلمات بعد جراحة الثدي.

ويمكن أيضا استخدام الوشم بدلا من الأساور، كتنبيهات طبية لإبلاغ الحالات الطبية الخطيرة مثل مرض السكري أو الصرع أو الحساسية.

وتتوفر بالفعل العديد من مستحضرات التجميل التي تستخدم الإبر الدقيقة في السوق، معظمها لمكافحة الشيخوخة، ولكن تطوير تقنية الإبر الدقيقة للوشم يعد أمرا جديدا.

درس براوسنيتز بقع الإبر المجهرية لسنوات لإعطاء الأدوية واللقاحات للجلد، دون الحاجة إلى إبر تحت الجلد.

وقال براوسنيتز: "لقد رأينا هذا كفرصة للاستفادة من عملنا في تكنولوجيا الإبر الدقيقة لجعل الوشم أكثر سهولة، في حين أن بعض الناس على استعداد لقبول الألم والوقت اللازمين للوشم، اعتقدنا أن آخرين قد يفضلون الوشم الذي يتم ضغطه ببساطة على الجلد ولا يؤذي."

وعادة ما يستخدم الوشم إبرا كبيرة لثقب الجلد بشكل متكرر للحصول على شكل جيد، وقد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا، إضافة إلى حدوث بعض الألام.

وطور فريق جورجيا تيك إبر دقيقة أصغر من حبة الرمل، ومصنوعة من حبر الوشم المغلف في مصفوفة قابلة للذوبان.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة سونج لي: "لأن الإبر الدقيقة مصنوعة من حبر الوشم، فإنها تودع الحبر في الجلد بكفاءة عالية، بهذه الطريقة يمكن ضغط الإبر الدقيقة في الجلد مرة واحدة فقط ثم تذوب، تاركا الحبر في الجلد بعد بضع دقائق دون نزيف".

تقنية الوشم

على الرغم من أن معظم رقع الإبر الدقيقة للأدوية أو مستحضرات التجميل، تحتوي على عشرات أو مئات من الإبر الدقيقة مرتبة في مربع أو دائرة، إلا أن الوشم بالإبر الدقيقة يطبع تصميما يمكن أن يتضمن أحرفا وأرقاما ورموزا وصورا، من خلال ترتيب microneedles في نمط معين ، تعمل كل إبرة مجهرية مثل بكسل لإنشاء صورة وشم بأي شكل أو نمط.

بدأ الباحثون بقالب يحتوي على إبر مجهرية في نمط يشكل صورة، وكانوا يملأون الإبر الدقيقة في القالب بحبر الوشم ويضيفون دعامة رقعة للتعامل بشكل مريح، ويتم بعد ذلك وضع اللصقة الناتجة على الجلد لبضع دقائق، وخلال هذه الفترة تذوب الإبر الدقيقة وتحرر حبر الوشم.، ويمكن دمج أحبار الوشم ذات الألوان المختلفة في الإبر الدقيقة، بما في ذلك الحبر الأسود الفاتح الذي لا يمكن رؤيته إلا عند إضاءته بالأشعة فوق البنفسجية.

وكان مختبر براوسنيتز يبحث عن إبر مجهرية لإيصال اللقاح لسنوات وأدرك أنها يمكن أن تكون قابلة للتطبيق بشكل متساو على الوشم. وبدعم من التحالف من أجل منع الحمل في القطط والكلاب، بدأ فريق براوسنيتز العمل على الوشم لتحديد الحيوانات الأليفة التي تم تعقيمها، ولكن أدرك بعد ذلك أن التكنولوجيا يمكن أن تكون فعالة للأشخاص أيضا.

تم تصميم الوشم أيضا مع مراعاة الخصوصية، وابتكر الباحثون رقعاً حساسة للعوامل البيئية مثل الضوء أو تغيرات درجة الحرارة، أذ يظهر الوشم فقط مع الأشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة أعلى، مما يوفر للمرضى الخصوصية، ويكشف عن الوشم فقط عند الرغبة.

وأظهرت الدراسة أن الوشم يمكن أن يستمر لمدة عام على الأقل ومن المرجح أن يكون دائما، مما يجعله أيضا خيارا تجميليا قابلا للتطبيق للأشخاص الذين يريدون وشما جماليا دون التعرض لخطر العدوى أو الألم المرتبط بالوشم التقليدي، يمكن بدلا من ذلك تحميل الوشم بالإبر الدقيقة بحبر وشم مؤقت لتلبية الاحتياجات قصيرة المدى في الطب ومستحضرات التجميل.

وبحسب الباحثين، يمكن استخدام هذا الوشم في جلد الحيوانات دون التسبب لهم بالألم، بدلا من قص الأذن أو وضع علامة أذن على الحيوانات للإشارة إلى حالة التعقيم، يمكن وضع وشم غير مؤلم وسري بدلا من ذلك.