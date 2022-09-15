"آيفون" يحصل على تحديث مجاني مفيد يحتاجه "واتس آب" حقا!

يمكن لمستخدمي "آيفون" الآن تنزيل تحديث iOS 16 الجديد مع إصدار نظام التشغيل الأخير هذا في وقت سابق من هذا الأسبوع.



ويأتي التحديث المجاني مليئا بالميزات الجديدة بما في ذلك قفل الشاشة المحدث بالكامل، والذي أصبح الآن قابلا للتخصيص. ومع ذلك، فإن أحد أفضل التغييرات في iOS 16 يأتي لأي شخص يستخدم تطبيق المراسلة.

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وقدمت آبل الآن خيار تحرير نص يتم إرساله إلى جهة اتصال مع مستخدمين قادرين على تصحيح الأخطاء المطبعية أو إضافة كلمات إضافية أو تضمين رموز تعبيرية إضافية. وبمجرد إرسال رسالة iMessage، هناك 15 دقيقة لإجراء أي تصحيحات.



ولضمان بقاء كل شيء شفافا، إذا تم إجراء تغييرات، سيرى المستلم تنبيها صغيرا يوضح أن الرسالة الأصلية قد تم تغييرها. إنها ترقية مفيدة للغاية ومن المؤكد أنها ستكون في متناول اليد وإليك كيفية استخدامها.



كيفية تحرير رسالة في iOS 16



• بمجرد إرسال رسالة iMessage، يصبح من السهل تعديلها في نظام التشغيل iOS 16. انقر مع الاستمرار فوق الرسالة الأصلية وسترى بعد ذلك قائمة منبثقة تظهر. • بمجرد إرسال رسالة iMessage، يصبح من السهل تعديلها في نظام التشغيل iOS 16. انقر مع الاستمرار فوق الرسالة الأصلية وسترى بعد ذلك قائمة منبثقة تظهر.



• ضمن هذه النافذة، سترى خيارا للتحرير.



• اضغط على زر تحرير وستصبح الرسالة نشطة مرة أخرى حتى تتمكن من إجراء التغييرات.



• بمجرد أن تكون راضيا، ما عليك سوى النقر فوق العلامة الزرقاء.



ملاحظة: لديك 15 دقيقة فقط لإجراء التغييرات بمجرد إرسال النص الأصلي.



وإلى جانب خيار تحرير الرسائل، قامت آبل أيضا بتضمين القدرة على استدعاء الأشياء بالكامل عبر خيار Undo Send. ويؤدي هذا إلى استدعاء النص الأصلي بحيث لا يمكن قراءته أو عرضه على جهاز المستلم. إنه تحديث رائع من آبل، وميزة التحرير هي شيء يحتاج "واتس آب" الآن بالتأكيد لنسخه.



وأبلغ في وقت سابق من هذا العام أن تطبيق الدردشة المملوك لشركة Meta كان يعمل على ترقية من شأنها أن تسمح لملايين المستخدمين بتعديل الرسائل، ولكن لم ترد أي كلمة منذ ذلك الحين في إصدار رسمي. وأبلغ في وقت سابق من هذا العام أن تطبيق الدردشة المملوك لشركة Meta كان يعمل على ترقية من شأنها أن تسمح لملايين المستخدمين بتعديل الرسائل، ولكن لم ترد أي كلمة منذ ذلك الحين في إصدار رسمي.



وإذا كنت ترغب في تجربة iOS 16 ولم تقم بتنزيله بعد، فإليك كيفية تثبيت نظام التشغيل هذا على جهاز "آيفون" اليوم.



كيفية تنزيل iOS 16



بمجرد أن يصبح iOS 16 متاحا رسميا، يمكنك العثور عليه من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم النقر فوق عام> تحديث البرنامج> تحديث إلى iOS 16.



وإذا أشار "آيفون" إلى أن الأشياء محدثة ولا يعرض خيارا للترقية إلى iOS 16، فإن جهازك لم يتلق بعد نظام التشغيل الجديد هذا من آبل.

تجدر الإشارة إلى أن iOS 16 سيكون ملفا كبيرا، لذا تأكد من اتصالك بشبكة Wi-Fi، مع وجود مساحة كبيرة على جهازك قبل محاولة تثبيته.