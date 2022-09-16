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تكنولوجيا وعلوم
إطلاق خاص من "سوني" لمحبي الألعاب الإلكترونية
Lebanon 24
16-09-2022
|
02:00
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عقدت شركة "سوني" حدث ألعابها المسمى "إكسبيريا" (Xperia) الاثنين 12 أيلول 2022، وأعلنت فيه إطلاق جهاز "إكسبيريا ستريم" (Xperia Stream)، وهو علبة تبريد متوافقة مع الهاتف الذكي إكسبيريا (1 IV) وتعمل أيضًا كأداة بث.
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يتم توصيل الملحق بالهاتف عبر منفذ "يو إس بي-سي" (USB-C)، كما يوفر منفذ "إتش دي إم آي" (HDMI) بالحجم الكامل، إلى جانب منفذ لتوصيل شبكة محلية (LAN) ومقبس سماعة رأس في الأعلى. ولا يحتوي "إكسبيريا ستريم" (Xperia Stream) على أي أزرار أو أذرع تحكم إضافية، وذلك يعني أن اللعب سيبقى على شاشة الهاتف.
ومن الممكن أن يساعد منفذ "إتش دي إم آي" في عرض الألعاب على شاشة أو تلفزيون بدقة 1080 بكسلا ومعدل تحديث 120 هرتزا، كما يمكن أيضًا توصيل بطاقة التقاط لتسجيل معارك الألعاب الخاصة بك وبثها، وتوفر مراوح التبريد المدمجة في العلبة تحكما قابلا للبرمجة عبر قائمة محسن الألعاب.
ويباع "سوني إكسبيريا ستريم" بنحو 160 دولارا أميركيا.
وأعلنت شركة سوني أيضا عن حزمة الهواتف الذكية الجديدة إكسبيريا (1 IV) الخاصة بالألعاب، والتي تتميز بالملحق المعلن عنه حديثًا إلى جانب إكسبيريا (1 IV) مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 غيغابايتا، وتخزين 512 غيغابايتا بسعر يبلغ 1225 دولارا أميركيا.
المصدر: الجزيرة
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