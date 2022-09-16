Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزات مزعجة في "iOS 16"...

Lebanon 24
16-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-991117-637989199616534711.JPG
Doc-P-991117-637989199616534711.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرحت شركة "أبل"، هذا الأسبوع، أحدث إصدار من نظام التشغيل "iOS 16"، الذي جاء، وفق متابعين، بالعديد من "الميزات المزعجة".

ويعمل نظام التشغيل الجديد "iOS 16" على هواتف "آيفون 8"، والأجهزة التي تلته، في حين لن يقدم الدعم للإصدارات القديمة.
Advertisement

وقال موقع "سي نت" الأميركي إن النظام جاء بالعديد من الميزات الرائعة، مثل عودة النسبة المئوية للبطارية والقدرة على تحرير الرسائل النصية وإلغاء إرسالها.

وأضاف: "لكن في المقابل، هناك العديد من الميزات المزعجة التي لن تكون متحمسا لها، مثل زر بحث جديد على الشاشة الرئيسية يسهل النقر عليه عن طريق الخطأ، أو النوافذ المنبثقة للصور غير المتوقعة التي قد تكون شخصية للغاية". بالإضافة إلى:

- منع الصور الشخصية من الظهور بشكل غير متوقع
- إزالة زر البحث من شاشتك الرئيسية
- العودة إلى إشعارات "شاشة القفل" القديمة
المصدر: سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-09-16
02:00 | 2022-09-16
23:00 | 2022-09-15
16:00 | 2022-09-15
14:00 | 2022-09-15
11:00 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website