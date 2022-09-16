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تكنولوجيا وعلوم
ميزات مزعجة في "iOS 16"...
Lebanon 24
16-09-2022
|
08:00
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طرحت شركة "أبل"، هذا الأسبوع، أحدث إصدار من نظام التشغيل "iOS 16"، الذي جاء، وفق متابعين، بالعديد من "الميزات المزعجة".
ويعمل نظام التشغيل الجديد "iOS 16" على هواتف "آيفون 8"، والأجهزة التي تلته، في حين لن يقدم الدعم للإصدارات القديمة.
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وقال موقع "سي نت" الأميركي إن النظام جاء بالعديد من الميزات الرائعة، مثل عودة النسبة المئوية للبطارية والقدرة على تحرير الرسائل النصية وإلغاء إرسالها.
وأضاف: "لكن في المقابل، هناك العديد من الميزات المزعجة التي لن تكون متحمسا لها، مثل زر بحث جديد على الشاشة الرئيسية يسهل النقر عليه عن طريق الخطأ، أو النوافذ المنبثقة للصور غير المتوقعة التي قد تكون شخصية للغاية". بالإضافة إلى:
- منع الصور الشخصية من الظهور بشكل غير متوقع
- إزالة زر البحث من شاشتك الرئيسية
- العودة إلى إشعارات "شاشة القفل" القديمة
المصدر: سكاي نيوز عربية
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