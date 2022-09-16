ميزة مهمّة جديدة من "واتساب"... ما هي؟

Advertisement

يختبر تطبيق "واتساب" ميزة هدفها إنشاء استطلاعات رأي من أجل النقاشات وطرح الآراء بين أفراد المجموعة الواحدة.وتعمل الخدمة على إنشاء استطلاعات رأي سريعة للتصويت عليها مع تحديد وقت انتهاء التصويت ثم نشر الرابط في مجموعات الواتساب دون الحاجة إلى إنشاء حساب.كما ستضمن أن يتم التصويت من طرف أفراد المجموعة فقط من خلال النقر على أحد روابط حسب الاختيار المرغوب، بحسب صحيفة "ذا صن".وكشف خبراء بهذا المجال أن المنصة بدأت فعلاً باختبار هذه الميزة مع تحديث هواتف أندرويد التجريبي الأخير، ما يعني أن هؤلاء سيكونوا قادرين قريبا على تجربة الميزة الجديدة.وسيتم طرح الميزة لعامة الناس أيضا قريباً.كما سيكون بإمكانهم إضافة ما يصل إلى 12 خيارا في الاستطلاع.ومع ذلك، من الممكن أن تزيد المنصة الخيارات أو تقلّصها وفقا لنتائج التجربة.أما عن طريقة الحصول عليها، فتبدأ باسم الاستطلاع وهو أمر اختياري، وبهذا الحقل يمكنكم كتابة السؤال حتى لو باستخدام الإيموجي.وبعد الاختيار الأول، عليكم إضافة حقل جديد للاختيار الثاني وهكذا، ثم عليك تحديد تاريخ انتهاء الاستطلاع، ثو الحصول على الروابط.إلى أن يأتي دور مشاركة الرابط، حينها سيظهر لكل اختيار رابط محدد، وعند النقر عليه يتم التصويت تلقائيا للاختيار الذي يمثله.يذكر أنه ومع الانتهاء من المراحل، سيتمكن الجميع من الاطلاع على النتائج النهائية للتصويت بعد انتهاء الوقت المحدد.