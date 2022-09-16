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تكنولوجيا وعلوم
تعرفوا إلى سيارة "Crostrek" الجديدة من "سوبارو"
Lebanon 24
16-09-2022
|
14:00
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كشفت سوبارو اليابانية عن سيارة Crostrek التي صممتها لتكون مركبة للطرق الوعرة، وجمعت فيها جمال المظهر والتقنيات الحديثة بنفس الوقت.
وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كروس انسيابي الشكل، وتميزت عن سيارات Crostrek السابقة بانسيابيتها ومظهر مصابيحها وفتحاتها الهوائية المميزة التي تمنحها مظهرا قويا وعصريا بنفس الوقت.
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وجاءت المركبة بطول 4 أمتار و48 سنتيمترا، وبعرض 180 سم، ومسافة خلوص أرضي تصل إلى 20 سم، كما جهّزت بمصابيح LED متطورة، وعجلات عريضة بمقاس 17 و18 إنشا.
وحصلت قمرتها على مقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فزودت بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 11.6 بوصة.
وصممت السيارة للتمتع بمعايير أمان ممتازة إذ زودت بنظام EyeSight من الجيل الثاني الذي يعتمد على الكاميرات للتعرف على المشاة ويتحكم بالفرامل تلقائيا لتفادي الاصطدام بهم، كما زودت بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية متطورة، وجهزت بحساسات للضوء والمطر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات.
وجهزتها سوبارو بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 145 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، كما ستطرح منها نسخ بمحركات هجينة أكثر قوة.
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