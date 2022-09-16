Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة من خرائط غوغل تتيح تتبع أماكن الأصدقاء.. لكن بـ"شرط"

Lebanon 24
16-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-991307-637989543116870041.jpg
Doc-P-991307-637989543116870041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طرحت خدمة الخرائط "غوغل مابس"، مؤخرا، ميزة جديدة للمستخدمين، حتى يكونوا قادرين على تتبع أماكن أشخاص مقربين منهم مثل أفراد العائلة، لكن بشرط الحصول على إذن منهم.

وبحسب موقع "9to9mac" المختص في الشؤون التقنية، فإن هذا المستخدم الذي يقوم بتفعيل هذه الميزة يمكنه أن يتلقى إشعارات بشأن مغادرة أو وصول أصدقائه وأفراد عائلته إلى أماكن معينة.
Advertisement

والغرض من هذه الخدمة هو إتاحة الاطمئنان على أفراد من العائلة، كأن يقوم الأبوان مثلا بمتابعة ابنهما، لمعرفة ما إذا كان قد ذهب إلى المدرسة أو عاد فعلا إلى البيت.

وحرصا على خصوصية المستخدمين، لا يمكن تتبع أي شخص، إلا بعد موافقته على نحو مباشر على تقاسم المعلومات بشأن أماكن تواجده.

وللاستفادة من هذه الميزة، ينبغي أن يكون الشخص المراد تتبعه، قد فعل خاصية تحديد المواقع على الجهاز الخاص به أي قام بتشغيل الـ"GPS".

وللبدء في الاطلاع، ينبغي أن يذهب المستخدم إلى تطبيق "غوغل مابس" على هاتفه الذكي، وعندئذ، يحتاج إلى كتابة موقع الشخص الذي يريد تتبعه، لكن شريطة أن يكون ممن يشاركون معك مواقع تواجدهم.

وفي هذه المرحلة، ستظهر قائمة أمام المستخدم، والمطلوب منه هو أن يكتب إضافة "Add" في خانة تسمى صندوق الإشعارات "Notifications box".

وبعد ذلك، يمكن للمستخدم، أن يختار عدة مواقع، حتى يتلقى إشعارات بشأنها، سواء لدى مغادرتها من قبل ذلك الشخص، أو أثناء وصوله إليها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-09-16
11:00 | 2022-09-16
08:00 | 2022-09-16
05:00 | 2022-09-16
02:00 | 2022-09-16
23:00 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website