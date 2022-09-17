خطوة غير مسبوقة من آيفون.. ما هي؟

تعد شركة "أبل" من بين أكثر الشركات دفاعاً عن البيئة، فقد قررت القيام بخطوة "غير مسبوقة" في عالم الهواتف عبر جعل آيفون "أكثر صداقة مع البيئة"، وذلك اعتماداً على نظام iOS 16" الذي سيوفّر خياراً جديداً ضمن إعدادات البطارية يحمل اسم الشحن عبر الطاقة النظيفة.

ما هو دور هذا الخيار؟

تشير "أبل" إلى ان خيار "الشحن عبر الطاقة النظيفة" يهدف إلي تقليص الأثر الكربوني لهواتف آيفون، عن طريق تعزيز أوقات الشحن عند استخدام مصادر "طاقة أنظف"، حيث اكتفت الشركة بتقديم هذه المعلومات عن الخيار الجديد، مشيرة إلى أنه سيتوفر فقط في الولايات المتحدة الأميركية في نسخة لاحقة من نظام iOS 16.

ورغم المعلومات المقتضبة التي قدمتها "أبل"، إلا أن طرح خيار "الشحن عبر الطاقة النظيفة" ضمن الإصدار التجريبي لتحديث iOS 16.1 أتاح لبعض المبرمجين تفكيك الأكواد الخاصة به، ليتوصلوا الى نتيجة مفادها أن نظام آيفون وبالتعاون مع بعض السلطات مثل "إدارة معلومات الطاقة في أميركا"، سيصبح قادراً على تحديد متى تعمل شبكة الكهرباء في أنظف الأوقات، ليقوم عندها بإتمام عملية الشحن ما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون..

وبالتالي، فإنه عند تفعيل حاملي آيفون لخيار "الشحن عبر الطاقة النظيفة" سيقوم الهاتف بتحديد وقت الشحن بذكاء اعتماداً على المعلومات التي ترده عبر نظام iOS من "إدارة معلومات الطاقة"، ففي حال كان التوقيت يشير الى انه هناك حملاً كبيراً على الشبكة وأن انبعاثات الكربون مرتفعة، سيلجأ آيفون الى تأجيل عملية الشحن الى وقت تكون فيه الشبكة تعمل بطاقة أنظف.

وبحسب أبل فإنه وفي حال تم تفعيل خيار الشحن عبر الطاقة النظيفة سيقوم آيفون بحفظ الروتين اليومي الخاص بالمستخدم لناحية توقيت شحن الهاتف، وذلك ليتأكد من أنه سيكون ممتلئا عندما يكون صاحبه في حاجة لاستخدامه.

ويعود السبب الرئيسي لطرح هذه الميزة في أميركا فقط هو أن "أبل" بحاجة للتنسيق مع السلطات المختصة للحصول على معلومات تتعلق بأوقات الذروة، وهو الأمر الذي لن تتمكن من فعله في مختلف دول العالم.

ورغم أن خيار "الشحن عبر الطاقة النظيفة" تم طرحه في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 16.1، إلا أن ذلك لا يعني أبداً أنه سيتم طرح هذا الخيار في النسخة الرسمية من التحديث، بل قد يتم تأجيل الأمر للتأكد من أن الخيار يعمل بشكل صحيح.

(سكاي نيوز)