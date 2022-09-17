25
o
بيروت
25
o
طرابلس
8
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"أوبر" ترد على تعرض أنظمتها للاختراق بواسطة "هاكر" يبلغ من العمر 18 عامًا
Lebanon 24
17-09-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علقت شركة "أوبر" الأميركية لخدمات النقل، الجمعة، على تعرض أنظمتها الداخلية للاختراق.
وتمكن "هاكر"، يبلغ من العمر 18 عاما، من الوصول إلى شبكة الشركة، وأجبرها على قطع العديد من الاتصالات الداخلية والأنظمة الهندسية دون اتصال بالإنترنت، وفقا لما ذكره تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
Advertisement
وتمكن "الهاكر" من اختراق تطبيق المراسلة "سلاك"، الذي يستعمله موظفو "أوبر" في مكان عملهم، واستخدمه لإرسال رسالة إلى الموظفين يعلمهم من خلاله فيه أن النظام قد تعرض لخرق في البيانات.
وزعمت "نيويورك تايمز" أن المتسلل كان قادرا على الوصول إلى أنظمة داخلية أخرى للشركة، بل ونشر صورة فاضحة على صفحة معلومات داخلية للموظفين.
والخميس، أوقفت "أوبر" تشغيل نظام المراسلة "سلاك"، بعد أن تلقي الموظفون رسالة من "الهاكر".
وفي أول رد منها، أكدت "أوبر" التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها أنها كانت تستجيب "لحادث أمن إلكتروني"، وأكدت أنه لا توجد مشاكل مع خدمة الشركة، التي تعمل في أكثر من 10 آلاف مدينة حول العالم.
وأضافت "أوبر" في تغريدة لها على "تويتر" تؤكد تعرضها للهجوم: "نحن على اتصال بسلطات إنفاذ القانون وسننشر تحديثات إضافية هنا عندما تصبح متاحة".
يشار إلى أن شركة "أوبر" سبق لها وأن تعرض لاختراق، إذ يخضع كبير مسؤولي الأمن السابق، جوزيف سوليفان، للمحاكمة بشأن مزاعم بأنه رتب لدفع 100 ألف دولار للقراصنة، كجزء من محاولة للتغطية على هجوم عام 2016، حيث سُرقت معلومات شخصية لنحو 57 مليون عميل وسائق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
17/09/2022 12:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في الشمال.. ضابطٌ في الجيش يفارق الحياة بحادثة أليمة!
Lebanon 24
مأساة في الشمال.. ضابطٌ في الجيش يفارق الحياة بحادثة أليمة!
11:26 | 2022-09-17
17/09/2022 11:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. هل سيتراجع الدولار قريباً؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. هل سيتراجع الدولار قريباً؟
14:27 | 2022-09-17
17/09/2022 02:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"فتيات الدّعارة" في منطقة لبنانية.. كاميرا رصدتهم بشكل واضح!
Lebanon 24
فيديو لـ"فتيات الدّعارة" في منطقة لبنانية.. كاميرا رصدتهم بشكل واضح!
07:49 | 2022-09-17
17/09/2022 07:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
انخفاض ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-09-17
17/09/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-09-17
واتساب لم يعد تطبيق تواصل فقط.. ميزة للعمل ولا أهم!
14:00 | 2022-09-17
الصين تختبر أول طائرة محلية تعمل بالأكسجين السائل والكيروسين
11:00 | 2022-09-17
إحصاء أممي: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
08:00 | 2022-09-17
بطارية للسيارات الكهربائية تشحن في 3 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل
05:00 | 2022-09-17
خطوة غير مسبوقة من آيفون.. ما هي؟
02:00 | 2022-09-17
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
فيديو
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
18/09/2022 06:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
18/09/2022 06:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
18/09/2022 06:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact