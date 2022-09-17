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تكنولوجيا وعلوم

واتساب لم يعد تطبيق تواصل فقط.. ميزة للعمل ولا أهم!

Lebanon 24
17-09-2022 | 23:00
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محاولاً كسب أكبر عدد من المستخدمين، وبما أنه أضحى أهم أدوات العمل اليومي، يعمل تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" على إضافة ميزة جديدة لكنها هامة جداً.
في التفاصيل، يختبر التطبيق الأخضر ميزة هدفها إنشاء استطلاعات رأي من أجل النقاشات وطرح الآراء بين أفراد المجموعة الواحدة.
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استطلاعات على المجموعات
وتعمل الخدمة على إنشاء استطلاعات رأي سريعة للتصويت عليها مع تحديد وقت انتهاء التصويت ثم نشر الرابط في مجموعات الواتساب دون الحاجة إلى إنشاء حساب.

كما ستضمن أن يتم التصويت من طرف أفراد المجموعة فقط من خلال النقر على أحد روابط حسب الاختيار المرغوب، بحسب صحيفة "ذا صن".

وكشف خبراء بهذا المجال أن المنصة بدأت فعلاً باختبار هذه الميزة مع تحديث هواتف أندرويد التجريبي الأخير، ما يعني أن هؤلاء سيكونون قادرين قريبا على تجربة الميزة الجديدة.

في حين سيتم طرح الميزة لعامة الناس أيضا قريباً.
12 خيارا في الاستطلاع
وفقاً لآخر تسريب، سيتمكن مستخدمو واتساب من مشاركة استطلاعات الرأي مع أعضاء آخرين في المجموعة.

كما سيكون بإمكانهم إضافة ما يصل إلى 12 خيارا في الاستطلاع.

ومع ذلك، من الممكن أن تزيد المنصة الخيارات أو تقلّصها وفقا لنتائج التجربة.

أما عن طريقة الحصول عليها، فتبدأ باسم الاستطلاع وهو أمر اختياري، وبهذا الحقل يمكنك كتابة السؤال حتى لو باستخدام الإيموجي.
وبعد الاختيار الأول، عليك إضافة حقل جديد للاختيار الثاني وهكذا، ثم عليك تحديد تاريخ انتهاء الاستطلاع، والحصول على الروابط.

إلى أن يأتي دور مشاركة الرابط، حينها سيظهر لكل اختيار رابط محدد، وعند النقر عليه يتم التصويت تلقائيا للاختيار الذي يمثله.

يذكر أنه ومع الانتهاء من المراحل، سيتمكن الجميع من الاطلاع على النتائج النهائية للتصويت بعد انتهاء الوقت المحدد.
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