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تكنولوجيا وعلوم
رائدا فضاء من الصين يسيران في الفضاء بمهمّة حديثة
Lebanon 24
18-09-2022
|
02:00
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نفذ رائدا فضاء من الصين عملية سير في الفضاء، من محطة فضائية جديدة من المقرر أن تكتمل في وقت لاحق من عام 2022.
وقالت وسائل إعلام حكومية صينية إن رائدي الفضاء تساي شيوي تشه وتشن دونغ قاما بتثبيت مضخات ومقبض لفتح باب الكوة في حالة الطوارئ وغيرها من المعدات خارج المحطة.
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وتقوم الصين ببناء محطة فضائية خاصة بها بعد أن استبعدتها الولايات المتحدة من محطة الفضاء الدولية لأن جيشها يدير برنامج الفضاء الخاص بها.
عملية السير في الفضاء هي الثانية خلال مهمة تستغرق ستة أشهر والتي ستشرف على استكمال المحطة الفضائية.
وتمت إضافة أول وحدة من مختبرين، والتي تزن 23 طنا، إلى المحطة في يوليو، وسيتم إرسال الأخرى في وقت لاحق من العام الحالي.
وقامت رائدة الفضاء ليو يانغ، العضو الثالث في الفريق الصيني، بدعم زميليها من داخل المحطة أثناء السير في الفضاء.
وقام ليو وتشين بأول عملية سير في الفضاء منذ حوالى أسبوعين.
ومن المقرر أن ينضم إليهم ثلاثة رواد فضاء آخرين قرب نهاية مهمتهم، فيما ستكون المرة الأولى التي يكون فيها ستة أشخاص على متن المحطة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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