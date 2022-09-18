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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تودع 250 ألف دولار في حساب خبير أمن سيبراني بسبب "خطأ"
Lebanon 24
18-09-2022
|
08:00
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أعلن متحدّث باسم "غوغل" أن الشركة أودعت 250 ألف دولار عن طريق الخطأ في حساب خبير في الأمن السيبراني.
وقال سام كاري وهو مهندس أمن الموظفين في شركة يوجا للأمن إنّ غوغل أرسلت 250 ألف دولار إلى حسابه المصرفي من دون تفسير ولم يتمكّن من الحصول على ردّ من الشركة إلا بعد ثلاثة أسابيع من محاولات الاتصال بهم.
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وأضاف كاري إنه ينفذ أحياناً مشاريع البحث عن الأخطاء لشركات التكنولوجيا مثل غوغل لكنه لم يتمكن من العثور على أي رابط بين أي مشاريع حديثة والدفع الغامض.
وأكد متحدث باسم غوغل أن الدفع كان خطأ بشرياً وإن الشركة تتخذ الآن خطوات لتصحيحها، مضيفاً "نحن نقدر أن الشريك المتأثر أبلغنا بالخطأ بسرعة، ونعمل على تصحيحه".
المصدر: lbc
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