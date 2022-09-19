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تكنولوجيا وعلوم
متسلل يترك صورة فاضحة بعد اختراقه بيانات "أوبر"
Lebanon 24
19-09-2022
|
02:00
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كشفت شركة "أوبر" عن تعرض أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها لعملية قرصنة إلكترونية طالت بيانات لم تحدد طبيعتها أو حجمها، والمفارقة في الأمر أنها لم تعرف عن الاختراق إلا بعدما أبلغها المتسلل الذي نفذه.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "أوبر" أوقفت العديد من أنظمتها الداخلية الخميس أثناء محاولتها تقييم الضرر الناجم عن عملية الاختراق.
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ولم تكشف "أوبر" عن عدد الأشخاص الذين تأثروا بالخرق الأمني، سواء كانوا عملاء أو موظفين، أو طبيعة المعلومات التي تم اختراقها.
وقال موقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية، إن "أوبر" أصدرت تعليمات لموظفيها بعدم استخدام تطبيق "سلاك" لتبادل الرسائل في مكان العمل، كما أنها عطلت بعض الأنظمة الخاصة بها.
وأوضحت "أوبر" في بيان أنها "تستجيب لحادث يتعلق بأمنها السيبراني"، لافتة إلى تعاونها في الحادثة مع جهات إنفاذ القانون.
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن حادثة الاختراق كاشفة أن "أوبر" لم تعلم بها إلا بعدما أبلغ المخترق الموظفين بذلك، حيث أرسل المتسلل رسالة للموظفين قال فيها: "أعلن أني متسلل وأن أوبر تعرضت لخرق في البيانات".
وتضمنت رسالة المخترق ما زعم أنها قائمة بقواعد البيانات الداخلية التي تم الوصول إليها، وأرفقها مع صورة فاضحة نشرت على صفحة معلومات الموظفين الداخلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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