Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

متسلل يترك صورة فاضحة بعد اختراقه بيانات "أوبر"

Lebanon 24
19-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-991937-637991744049270381.jpg
Doc-P-991937-637991744049270381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة "أوبر" عن تعرض أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها لعملية قرصنة إلكترونية طالت بيانات لم تحدد طبيعتها أو حجمها، والمفارقة في الأمر أنها لم تعرف عن الاختراق إلا بعدما أبلغها المتسلل الذي نفذه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "أوبر" أوقفت العديد من أنظمتها الداخلية الخميس أثناء محاولتها تقييم الضرر الناجم عن عملية الاختراق.
Advertisement

ولم تكشف "أوبر" عن عدد الأشخاص الذين تأثروا بالخرق الأمني، سواء كانوا عملاء أو موظفين، أو طبيعة المعلومات التي تم اختراقها.

وقال موقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية، إن "أوبر" أصدرت تعليمات لموظفيها بعدم استخدام تطبيق "سلاك" لتبادل الرسائل في مكان العمل، كما أنها عطلت بعض الأنظمة الخاصة بها.

وأوضحت "أوبر" في بيان أنها "تستجيب لحادث يتعلق بأمنها السيبراني"، لافتة إلى تعاونها في الحادثة مع جهات إنفاذ القانون.

وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن حادثة الاختراق كاشفة أن "أوبر" لم تعلم بها إلا بعدما أبلغ المخترق الموظفين بذلك، حيث أرسل المتسلل رسالة للموظفين قال فيها: "أعلن أني متسلل وأن أوبر تعرضت لخرق في البيانات".

وتضمنت رسالة المخترق ما زعم أنها قائمة بقواعد البيانات الداخلية التي تم الوصول إليها، وأرفقها مع صورة فاضحة نشرت على صفحة معلومات الموظفين الداخلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-09-18
16:00 | 2022-09-18
14:00 | 2022-09-18
12:00 | 2022-09-18
10:00 | 2022-09-18
08:00 | 2022-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website