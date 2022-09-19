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تكنولوجيا وعلوم
شريحة تسمح لهواتف "آيفون" بالاتصال بالأقمار الصناعية
Lebanon 24
19-09-2022
|
08:00
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يحتوي طراز "آيفون 14" على شريحة "كوالكوم" التي يمكنها الاتصال بالأقمار الصناعية، ويشتمل أيضاً على مكونات إضافية من شركة "آبل" مصممة خصيصا ومستخدمة في الميزة الجديدة التي أضافتها الشركة إلى هاتفها الشهير، وذلك وفقا لتحليل أجرته "آي فكست" وبيان صادر عن "آبل".
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وأصدرت آبل النسخة الجديدة من هاتف "آيفون 14" أول أمس الجمعة، ويحتوي على ميزة رئيسية جديدة تتمثل في قدرة الهاتف الجديد على الاتصال بالأقمار الصناعية، لإرسال رسائل الطوارئ عندما لا يكون هناك اتصال "واي فاي" أو اتصال خلوي (5G).
وقالت "آبل" -في وقت سابق من سبتمبر الجاري- إن طراز "آيفون 14" يحتوي على مكونات جديدة تجعل خدمة رسائل الطوارئ ممكنة، وتخطط الشركة لتفعيل هذه المكونات مع تحديث البرنامج القادم في تشرين الأول المقبل.
ولم تذكر آبل تفاصيل عن المكونات الخاصة بالأقمار الصناعية، ولهذا فككت "آي فكست" -وهي شركة مقرها في ولاية كاليفورنيا تفكك أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية لتقييم مدى سهولة إصلاحها- "آيفون 14 برو ماكس"، وكشفت عن شريحة "كوالكوم إكس 65".
وتوفر شريحة كوالكوم اتصالا مع شبكات الجيل الخامس للشبكات الخلوية، ولكنها أيضا قادرة على استخدام ما يسمى "باند إن 53"، وهو نطاق التردد الذي تستخدمه الأقمار الصناعية من شركة "غلوبال ستار".
المصدر: الجزيرة
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