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تكنولوجيا وعلوم

مستخدمو هواتف أندرويد.. "خطوة ضرورية" لا تهملها

Lebanon 24
19-09-2022 | 16:00
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ينصح خبراء بضرورة "تنظيف" أو مسح ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وذاكرة التخزين المؤقت (Cache) على هواتف أندرويد، للحفاظ على كفاءة متصفح الويب الخاص بك.

وقال موقع "سي نت" إن متصفح الإنترنت على هواتف أندرويد، سواء كان "غوغل كروم" أو "فايرفوكس" أو "سامسونغ إنترنت"، يجمع ويخزن بيانات في كل مرة تتصفح فيها الويب.
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وأضاف أن "تشكّل هذه البيانات ما يعرف بملفات تعريف الارتباط وذاكرة التخزين المؤقت، والتي تساعد هاتفك على سرعة تسجيل الدخول إلى حساباتك وتحميل المواقع التي تزورها بشكل متكرر، وتعزيز تجربتك مع الإعلانات".

لكن هذه البيانات في نهاية المطاف "تتراكم"، فتشغل مساحة مهمة على هاتفك. لذلك، ينصح الخبراء بضرورة مسح هذه الملفات من حين لآخر، لتعزيز كفاءة المتصفح والحفاظ نوعا ما على الخصوصية.
 
فيما يلي سنتعرف على طريقة محو ملفات تعريف الارتباط وذاكرة التخزين المؤقت، يدويا:

غوغل كروم

يمكنك القيام بهذه الخطوة من خلال: الضغط على زر "المزيد" الموجود في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح، ثم النقر على "السجل"، ثم "مسح بيانات التصفح".
بعد ذلك، انقر على "الخصوصية والأمان" ثم "مسح بيانات التصفح".
سامسونغ إنترنت

انقر أولا على زر "خيارات" في الزاوية اليمنى السفلية (ثلاثة خطوط أفقية)، ثم "الإعدادات"، بعدها "البيانات الشخصية"، ثم اضغط على "حذف بيانات التصفح".
ستمنحك هذه الخاصية، القدرة على مسح ملفات تعريف الارتباط وبيانات المواقع والصور والملفات المخزنة وكلمات المرور.
فايرفوكس

كما هو الحال مع "كروم"، انقر فوق زر "المزيد" الموجود على يمين شريط العنوان، والذي يُرمز إليه بثلاث نقاط أفقية، ثم اضغط على "الإعدادات"، وانتقل للأسفل، وبالتحديد إلى "حذف بيانات التصفح".
 
(سكاي نيوز عربية) 
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