"الكاميرا تهتز".. مستخدمون يشتكون من مشاكل في هاتف آبل الجديد





ونشر مستخدمون مقاطع فيدو أظهرت اهتزاز الكاميرا وإصدارها صوت "طحن غريب" لدى استخدامها بتطبيقات ثالثة، مثل إنستغرام وسناب تشات وتيك توك.

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وقال المدون المتخصص بتغطية أخبار "آبل"، لوك مياني، في فيديو نشره عبر تويتر أظهر أن كاميرا هاتف "آيفون 14 برو ماكس" تهتز لدى استخدام سناب تشات، ما يؤثر على التقاط الصور. اشتكى بعض مستخدمي هاتف "آيفون 14 برو ماكس" الجديد من اهتزاز في عدسة الكاميرا، وفقا مما نقله موقع "ذا فيرج" عن موقع "9to5Mac".ونشر مستخدمون مقاطع فيدو أظهرت اهتزاز الكاميرا وإصدارها صوت "طحن غريب" لدى استخدامها بتطبيقات ثالثة، مثل إنستغرام وسناب تشات وتيك توك.وقال المدون المتخصص بتغطية أخبار "آبل"، لوك مياني، في فيديو نشره عبر تويتر أظهر أن كاميرا هاتف "آيفون 14 برو ماكس" تهتز لدى استخدام سناب تشات، ما يؤثر على التقاط الصور.

ونشر المستخدم "تشانس ميلر" مقطعا آخر عبر يوتيوب أظهر مشاكل في الكاميرا لدى استخدام تيك توك.

وذكر موقع "ذا فيرج" أن المشكلة لا يبدو وأنها ناجمة عن تطبيق الكاميرا الخاص بآيفون، ما قد يعني أن المشكلة تتعلق ببرنامج التطبيقات الأخرى، ورجحت أن تلجأ تلك التطبيقات، إنستغرام وتيك توك وسناب تشات، إلى تطوير تحديثات برمجية خاصة تتواكب مع التعديلات التي قدمتها "آبل" في هاتفها الجديد.



وأشار "ذا فيرج" إلى أنه تواصل مع "آبل" لمعرفة ما إن كانت الشركة على علم بالمشكلة، كما توجه بالسؤال لتطبيقات إنستغرام وتيك توك وسناب تشات، حول ما إن كانت تعمل على تحديث محتمل لإصلاح الخلل، دون رد حتى كتابة الخبر.

(الحرة)