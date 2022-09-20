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تكنولوجيا وعلوم

بعد مشكلة اهتزاز الكاميرا.. "آبل" ترد على شكاوى تخص هاتفها الجديد

Lebanon 24
20-09-2022 | 05:00
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أكدت شركة "آبل" أنها تعمل على تطوير تحديث لحل مشكلة اهتزاز كاميرا "آيفون 14 برو ماكس" لدى التصوير باستخدام تطبيقات خارج منظومة تشغيل الشركة، مثل إنستغرام وسناب تشات وتيك توك، وفقا لموقع "ذا فيرج".

 

ونشر مستخدمون مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اهتزاز كاميرا الهاتف الجديد وإحداثها صوت طنين غريب.

 
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وقال المتحدث باسم "آبل"، آليكس كريشنر، في بيان لموقع "ذا فيرج" إن الشركة "على علم بالمشكلة وإصلاحها سيصدر الأسبوع المقبل".

 

وقبل أيام لم يكن من الواضح ما إذا كانت المشكلة تتعلق بالتطبيقات الخارجية أو مع نظام التشغيل "iOS 16"، وفقا للموقع الذي رجح أن تصريحات الشركة تشير إلى أن تكون المشكلة قد تكون متعلقة بالتطبيقات الخاصة بالآيفون، بدلاً من تطبيقات الجهات الخارجية.

 

ورغم أن بيان الشركة لا يوضح طبيعة المشكلة، إلا أن "ذا فيرج" تكهن بأن يكون الأمر متعلقا بنظام تثبيت الصورة (stabilization) للهاتف، مشيرا إلى أن الكاميرا تعتمد على حركة أجزائها لتثبيت ما تلتقطه، وفقا لاعتراف "آبل" ذاتها بالميزة.

 

ونوه الموقع إلى أن هاتف "آيفون 14" العادي يتضمن النظام ذاته، إلا أنه لم يعاني من اهتزاز الكاميرا، لكن نظام هاتف "برو 14" يستخدم إصدارا من "الجيل الثاني" غير موجود في الطراز العادي.

 

وأشار الموقع إلى أنها لن تكون المرة الأولى التي تخضع فيها هواتف "آيفون 14" لتحديثات في برمجياتها، إذ أصلحت "آبل" الأسبوع الماضي، خللا تسبب بعدم وضوح بعض الصور لدى تقريب العدسة لدى استخدام خيار "landscape" عبر هاتف "آيفون 14 برو ماكس".

 
المصدر: الحرة
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