Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

العلم كشف رقماً خيالياً.. كم عدد النمل الذي يعيش على الأرض؟

Lebanon 24
20-09-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-992348-637992816270691442.JPG
Doc-P-992348-637992816270691442.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم بحث مارك وونغ، من جامعة غرب أستراليا، وبينوا جينارد، أستاذ مشارك من جامعة هونغ كونغ، وفرانسوا براسار، من جامعة تشارلز داروين، وباتريك شولثيس، باحث رئيسي مؤقت من جامعة جوليوس ماكسيميليان في فورتسبورغ، وسابين نوتين، باحث رئيسي مؤقت من جامعة جوليوس ماكسيميليان، إجابة تقريبية عن عدد النمل الذي يعيش على الكوكب.
Advertisement

وقدّر الباحثون بشكل متحفظ أن كوكبنا يؤوي حوالي 20 كوادريليون نملة - 20 ألف مليون مليون، أو في شكل رقمي، 20000000000000000، وأن النمل في العالم يشكل مجتمعا حوالي 12 مليون طن من الكربون الجاف. وهذا يتجاوز كتلة جميع الطيور البرية والثدييات البرية في العالم مجتمعة. كما أنه يساوي حوالي خمس الوزن الإجمالي للإنسان.

وقال عالم الأحياء البارز إدوارد أو.ويلسون، ذات مرة إن الحشرات واللافقاريات الأخرى هي "الأشياء الصغيرة التي تدير العالم" - وكان على حق. والنمل، على وجه الخصوص، جزء مهم من الطبيعة. ومن بين الأدوار الأخرى، يقوم النمل بتهوية التربة، وتفريق البذور، وتحطيم المواد العضوية، وإنشاء موطن للحيوانات الأخرى، ويشكل جزءا مهما من السلسلة الغذائية.

ويوفر تقدير أعداد النمل وكتلته خطا أساسيا مهما يمكن من خلاله مراقبة تجمعات النمل وسط التغيرات البيئية المقلقة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-09-20
11:00 | 2022-09-20
08:00 | 2022-09-20
05:00 | 2022-09-20
02:00 | 2022-09-20
23:00 | 2022-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website