العلم كشف رقماً خيالياً.. كم عدد النمل الذي يعيش على الأرض؟

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قدم بحث مارك وونغ، من جامعة غرب أستراليا، وبينوا جينارد، أستاذ مشارك من جامعة هونغ كونغ، وفرانسوا براسار، من جامعة تشارلز داروين، وباتريك شولثيس، باحث رئيسي مؤقت من جامعة جوليوس ماكسيميليان في فورتسبورغ، وسابين نوتين، باحث رئيسي مؤقت من جامعة جوليوس ماكسيميليان، إجابة تقريبية عن عدد النمل الذي يعيش على الكوكب.وقدّر الباحثون بشكل متحفظ أن كوكبنا يؤوي حوالي 20 كوادريليون نملة - 20 ألف مليون مليون، أو في شكل رقمي، 20000000000000000، وأن النمل في العالم يشكل مجتمعا حوالي 12 مليون طن من الكربون الجاف. وهذا يتجاوز كتلة جميع الطيور البرية والثدييات البرية في العالم مجتمعة. كما أنه يساوي حوالي خمس الوزن الإجمالي للإنسان.وقال عالم الأحياء البارز إدوارد أو.ويلسون، ذات مرة إن الحشرات واللافقاريات الأخرى هي "الأشياء الصغيرة التي تدير العالم" - وكان على حق. والنمل، على وجه الخصوص، جزء مهم من الطبيعة. ومن بين الأدوار الأخرى، يقوم النمل بتهوية التربة، وتفريق البذور، وتحطيم المواد العضوية، وإنشاء موطن للحيوانات الأخرى، ويشكل جزءا مهما من السلسلة الغذائية.ويوفر تقدير أعداد النمل وكتلته خطا أساسيا مهما يمكن من خلاله مراقبة تجمعات النمل وسط التغيرات البيئية المقلقة.