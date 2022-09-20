ضربة الـ3 ثوان.. "ناسا" تطلق تسجيلا فريدا من سطح المريخ





وحسب مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا فإن التسجيل، الذي نشر في 19 أيلول على موقع يوتيوب، يجمع بين "الموجات الزلزالية والصوتية" التي تم اكتشافها عندما ضربت صخرة فضائية المريخ في 5 أيلول 2021.

Advertisement

ويستمر الصوت حوالي 3 ثوان فقط، ويبدأ بصوت الصخرة تتطاير في السماء وينتهي بـ "الضربات". صوت غريب وثقته وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، صدر عن نيزك كان يبحر في الغلاف الجوي للمريخ قبل أن يتحطم على سطح الكوكب الأحمر. كيف حصل هذا الأمر؟وحسب مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا فإن التسجيل، الذي نشر في 19 أيلول على موقع يوتيوب، يجمع بين "الموجات الزلزالية والصوتية" التي تم اكتشافها عندما ضربت صخرة فضائية المريخ في 5 أيلول 2021.ويستمر الصوت حوالي 3 ثوان فقط، ويبدأ بصوت الصخرة تتطاير في السماء وينتهي بـ "الضربات".

ويقول المختبر: "كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صوت اصطدام نيزكي يحدث على كوكب آخر، وقد لا يكون هذا ما نتوقعه".

www.youtu.be/SA90WKuukmM





ويشرح المختبر طبيعة الصورت بأنك ستسمع " ثلاث ضربات، تمثل لحظات مميزة من التأثير"، ويوضح أن النيزك يدخل الغلاف الجوي للمريخ، ثم ينفجر إلى قطع، بعد ذلك يصطدم بالأرض.



الصوت الغريب نتج عن تأثير جوي لوحظ أيضا في الصحاري على الأرض، حيث تصل الأصوات منخفضة الحدة قبل الأصوات عالية النبرة، وفق المختبر.

(الحرة)