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تكنولوجيا وعلوم

لحذف رسائل من "واتساب" مرت عليها سنة... هذه الطريقة هي الحلّ

Lebanon 24
21-09-2022 | 02:00
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يعمل تطبيق "واتساب" دائماً على تحسين أدائه عبر التطوير المستمر، إذ قدّم مزايا عديدة، فإن المستخدمين يطمحون دائماً بالمزيد.

فقد أصبحت خاصية حذف الرسائل بعد الإرسال هامة جداً لدى الجميع، إلا أن استحالة حذف ما هو قديم جداً بقي العثرة الأكبر.
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عن هذه النقطة، انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر طريقة يستطيع من خلالها المستخدم حذف الرسائل من التطبيق الأخضر حتى لو مضى على إرسالها سنة كاملة.

وفي الخطوات، ما عليك سوى فتح تطبيق واتساب، ثم الانتقال إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة المراد حذفها، ثم الضغط مطولاً على الرسالة، بعدها الانتقال إلى الخارج واختيار زر وضع الطيران.

ومن الإعدادات يجب اختيار الوقت والتاريخ بعد توقيف التحديث التلقائي لهما، والعودة بهما إلى الوراء أي إلى زمن قبل إرسال الرسالة، ثم حذف الرسائل بعد إعادة الوضع الطبيعي.
المصدر: العربية
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