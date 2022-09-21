طماطم معدلة وراثياً "ليست حمراء" ستغزو الأسواق قريباً

Advertisement

وافقت وزارة الزراعة الأميركية على استخدام طماطم معدلة جينياً تتميز بلون مختلف ليس الأحمر العادي، في خطوة مهمة للتغلب على نقص المواد الغذائية.يتميز النوع المعدل جينياً من الطماطم بلون "بنفسجي داكن"، وقال عنها العلماء إنها تدوم لفترة أطول من الطماطم العادية، كما أنها مفيدة للصحة أكثر، وأنه "تم تعديلها لتغيير لونها وتعزيز جودتها الغذائية"، وفقا لشبكة "سي إن إن".من جهته، فسّر مركز جون إينيس في بريطانيا سبب اللون البنفسجي في الطماطم الجديدة بأنه يرجع إلى زيادة مستويات ما يعتقد العلماء أنه مضاد أكسدة مقاوم للسرطان يُعرف باسم "الأنثوسيانين"، والذي يحول الفاكهة الحمراء في العادة إلى "بنفسجي داكن".وتمكنت مجموعة من العلماء من إنتاج فاكهة بمذاق الطماطم للحصول على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، تمّ تطويرها من خلال هندسة جينية دقيقة.ولم يتبق أمام الطماطم البنفسجية الآن إلا الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، من أجل السماح بتوزيعها على المحال في الولايات المتحدة.