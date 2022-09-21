Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إقتصادية في استهلاك الوقود... إليكم سيارة "K3" الجديدة من "كيا"

Lebanon 24
21-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-992641-637993600895489697.jpg
Doc-P-992641-637993600895489697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعد شركة كيا لطرح سيارة K3 الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق وتقنيات متطورة، ومحركات اقتصادية في استهلاك الوقود.

وتجمع السيارة الجديدة في تصميمها ملامح من سيارات K5 وسيارات Cerato الشهيرة من كيا، لكنها حصلت على تصميم مميز لشبك غطاء المبرد، وعلى ممتصات صدمات مميزة، ومصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED.
Advertisement

وتأتي السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، مجهز بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فأتت متطورة وجهّزت بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 10.25 بوصة، وتم الاستغناء عن الأزرار التقليدية فيها ليستعاض عنها بشاشة لمسية صغيرة مثبتة أسفل الشاشة الأساسية.

وحصلت المركبة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، وأنظمة للحفاظ على الثبات عند المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح نماذجها بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 115 حصانا/ ومحركات T-GDI توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 140 حصانا، كما قد تطلق منها نسخ مجهزة بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود أيضا.
 
 
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-09-21
05:00 | 2022-09-21
02:00 | 2022-09-21
23:00 | 2022-09-20
16:00 | 2022-09-20
14:00 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website