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تكنولوجيا وعلوم

دراسة: "عدم الإعجاب" بفيديوهات يوتيوب لا يغير قائمة التوصيات

Lebanon 24
22-09-2022 | 16:00
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وجدت دراسة أجراها متصفح "موزيلا" أن قائمة التوصيات التي يظهرها "يوتيوب" للمستخدمين لا تتأثر فيما إذا أعرب المستخدم عن عدم رغبته بمشاهدة الفيديو أو "عدم الإعجاب به".

ووجدت الدراسة اعتمادا على بيانات حوالي 20 ألف فيديو، أن استخدام خيارات "غير مهتم" أو "لا يعجبني" أو حتى الإزالة من سجل المشاهدات غير فعالة إلى حد كبير في منع التوصية بمحتوى مشابه، وفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج".
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وجمع الباحثون البيانات من مستخدمين حقيقيين متطوعين.

وأشار التقرير إلى أنه تم تقييم ما إذا كانت آراء المستخدمين تؤثر على التوصية بالفيديوهات المشابهة، والتي كان عدم الإعجاب بهذا النوع من المقاطع غير فعال في تكرار التوصية بالمقاطع ذاتها للمستخدم.

وأوصى الباحثون أنه يجب "احترام التعليقات التي يشاركها المستخدمون حول تجربتهم، ومعاملتها على أنها إشارات ذات مغزى حول كيفية رغبة المستخدمين في قضاء وقتهم على منصة يوتيوب".

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