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تكنولوجيا وعلوم

تحديث من آبل لإصلاح مشاكل آيفون 14

Lebanon 24
23-09-2022 | 23:00
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أصدرت آبل تحديثا لنظام تشغيل "أي أو أس"، الخميس، لإصلاح مشاكل ظهرت في آيفون 14، الذي أطلقته الشركة مؤخرا.

وبعد إطلاق جهاز آيفون الجديد اشتكى مستخدمون من عدة مشاكل تتعلق باهتزاز الكامير، ومشاكل أخرى.
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وأوضحت الشركة أن أحدث إصدار من نظام تشغيل "أي أو أس 16" يعالج مشكلة اهتزاز الكاميرا خلال استخدامها في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو سنابشات، إضافة لحل مشكلة نقل البيانات من الأجهزة القديمة، والتي كانت تظهر شاشة سوداء تتطلب إعادة ضبط المصنع، وفق تقرير نشره موقع "سي أن بي سي".

وأصلحت آبل، أيضا، مشكلة التعليق الصوتي أو مشكلة اللمس التي لا تستجيب لها الأجهزة لقديمة من آيفون عند تحديثها بنظام التشغيل "أي أو أس 16".

وخلال الأيام السابقة نشر مستخدمون مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت اهتزاز كاميرا الهاتف الجديد وإحداثها صوت طنين غريب، وهو ما أشار إليه موقع "ذا فيرج" بأنه يتعلق بنظام تثبيت الصورة "ستابلايزشن" للهاتف.
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