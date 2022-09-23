29
o
بيروت
29
o
طرابلس
17
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تحديث من آبل لإصلاح مشاكل آيفون 14
Lebanon 24
23-09-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت آبل تحديثا لنظام تشغيل "أي أو أس"، الخميس، لإصلاح مشاكل ظهرت في آيفون 14، الذي أطلقته الشركة مؤخرا.
وبعد إطلاق جهاز آيفون الجديد اشتكى مستخدمون من عدة مشاكل تتعلق باهتزاز الكامير، ومشاكل أخرى.
Advertisement
وأوضحت الشركة أن أحدث إصدار من نظام تشغيل "أي أو أس 16" يعالج مشكلة اهتزاز الكاميرا خلال استخدامها في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو سنابشات، إضافة لحل مشكلة نقل البيانات من الأجهزة القديمة، والتي كانت تظهر شاشة سوداء تتطلب إعادة ضبط المصنع، وفق تقرير نشره موقع "سي أن بي سي".
وأصلحت آبل، أيضا، مشكلة التعليق الصوتي أو مشكلة اللمس التي لا تستجيب لها الأجهزة لقديمة من آيفون عند تحديثها بنظام التشغيل "أي أو أس 16".
وخلال الأيام السابقة نشر مستخدمون مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت اهتزاز كاميرا الهاتف الجديد وإحداثها صوت طنين غريب، وهو ما أشار إليه موقع "ذا فيرج" بأنه يتعلق بنظام تثبيت الصورة "ستابلايزشن" للهاتف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 24 عاماً على انتخابها.. هكذا أصبحت شابة من اجمل ملكات جمال لبنان (صور)
Lebanon 24
بعد 24 عاماً على انتخابها.. هكذا أصبحت شابة من اجمل ملكات جمال لبنان (صور)
10:16 | 2022-09-23
23/09/2022 10:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-23
23/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-09-23
23/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أقدم على الانتحار تاركا رسالة لأمه: " بحبك من كل قلبي لكن بطل الي مكان بهالدني"! (صور)
Lebanon 24
أقدم على الانتحار تاركا رسالة لأمه: " بحبك من كل قلبي لكن بطل الي مكان بهالدني"! (صور)
06:46 | 2022-09-24
24/09/2022 06:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:04 | 2022-09-24
24/09/2022 02:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-09-24
اختبارٌ جديد يرتبط بـ"آيفون 14".. ماذا حصل؟
05:00 | 2022-09-24
وأخيراً.. هكذا بإمكانك مغادرة مجموعة على "واتساب" بشكلٍ سريّ
02:00 | 2022-09-24
في دولة بارزة.. هجومٌ الكتروني يعرّض الملايين للخطر!
16:00 | 2022-09-23
أنيقة ومواصفاتها متطوّرة... تعرفوا إلى سيارة "JAC" الجديدة
14:03 | 2022-09-23
ناسا تستعد لـ"صدم" كويكب وتغيير مساره في إنجاز غير مسبوق
11:00 | 2022-09-23
عطل ضرب "إنستغرام"... وهذا ما قالته الشركة في بيانها
فيديو
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
24/09/2022 15:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
24/09/2022 15:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
24/09/2022 15:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact