وأخيراً.. هكذا بإمكانك مغادرة مجموعة على "واتساب" بشكلٍ سريّ

خلال الفترات السابقة والماضية، انتظر مستخدمو تطبيق "واتساب" الميزة التي تمكنهم من مغادرة أي مجموعة من دون معرفة باقي المشتركين بذلك. أما اليوم وفعلياً، فقد بات هذا الأمر مُتاحاً وفعالاً، وذلك عبر الخطوات التالية:

Advertisement

1. في واتسآب، انقر علامة التبويب الدردشات في أسفل الصفحة.

2. في قائمة الدردشات، انقر المجموعة التي تريد مغادرتها.

3. في صفحة المحادثة، انقر اسم المجموعة أعلى الشاشة.



4. في صفحة المعلومات، مرر لأسفل وانقر الخروج من المجموعة.



وبالطبع، يمكن لأعضاء المجموعة التفطن للمغادرة بعد فحص قائمة المشاركين في صفحة تفاصيل المجموعة، حسب موقع "بيزنس إنسايدر".

(24)