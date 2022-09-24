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تكنولوجيا وعلوم

اختبارٌ جديد يرتبط بـ"آيفون 14".. ماذا حصل؟

Lebanon 24
24-09-2022 | 08:00
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وضعت شركة ملحقات الهواتف الذكية Mous إحدى حافظاتها لهاتف آيفون 14 قيد الاختبار برميه من ارتفاع 20 متراً.
 
وشارك الرئيس التنفيذي للشركة جيمس غريفيث، في القفزة في بحيرة براي، ورمى فيها الهاتف الذكي الجديد من ارتفاع 20 متراً.
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وخلال هذه التجربة، نجا الهاتف الذكي والحافظة، وعقب ذلك قال غريفيث مُمازحاً: "لست متأكداً من الأكثر رعباً، القفز من هذا الارتفاع أو رمي هاتف آيفون 14 جديد تماماً".
 
واشترى غريفيث الهاتف بـ 960 دولاراً، ووضعه في علبة Mous Limitless 5.0، وتوجه إلى بحيرة براي، حيث صعد على متن رافعة على حافة المياه وقفز بالحبال والهاتف في يده.
 
ومن ارتفاع 20 متراً رمى الهاتف على طريق بالحصى، وبعد ارتطامه بالأرض، استرد فريقه على الأرض الهاتف وغطاءه حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
 
(24)
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