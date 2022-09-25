Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خطأ بسيط قد يدمر بطارية "آيفون".. تجنبوه

Lebanon 24
25-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-993949-637996712886242030.png
Doc-P-993949-637996712886242030.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قد يرتكب الناس بحركة بسيطة، خطأ فادحا يؤدي إلى إبطاء جهاز "آيفون" وحتى التسبب في مشاكل بعمر البطارية، تتمثل في إغلاق التطبيقات المفتوحة في خلفية الهاتف.

 

ويعتقد كثيرون أن إغلاق التطبيقات سيوفر عمر البطارية أو يعزز أداء جهاز "آيفون"، إلا أنه من الأفضل ألا تقوم بإغلاق التطبيقات إذا كنت تريد أن يعمل جهازك بشكل صحيح.

 

يمكن أن يؤدي إغلاق التطبيقات إلى استغراق وقت أطول للتحميل في المرة المقبلة. وفي هذا الصدد، أوضحت شركة "أبل" المصنعة لآيفون: "عندما تظهر التطبيقات المستخدمة مؤخرا، في خلفية الهاتف، فإنها غير مفتوحة (لا تعمل)، لكنها في وضع الاستعداد لمساعدتك على التنقل والقيام بمهام متعددة".

 

وتابعت: "يجب عليك فرض إغلاق أحد التطبيقات فقط في حالة عدم استجابته".

 

وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية، أن البعض يعتقدون أن التطبيقات المفتوحة تعمل طوال الوقت، لكن في الواقع فإن جهاز "آيفون" يقوم بتجميدها، لذا فهي لا تستنزف الموارد أثناء قيامك بأشياء أخرى.

 

وقال الكاتب المتخصص بالأمور التقنية، جون غروبر، إنه "من الجيد جدا أن يؤدي إلغاء تجميد تطبيق مجمّد (أي أن تستخدم تطبيقا مفتوحا بالفعل في خلفية الهاتف) إلى تقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية والبطارية، مقارنة بإعادة تشغيل تطبيق تم إغلاقه بالقوة".

(سكاي نيوز)

 

Advertisement
المصدر: سكاي نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-09-24
16:00 | 2022-09-24
14:00 | 2022-09-24
12:00 | 2022-09-24
10:00 | 2022-09-24
08:00 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website