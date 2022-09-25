تطبيقات تواصل روسية عصية على الاختراق.. كيف تعمل؟

أشارت شركة Ruselectronics التابعة لـ"روستيخ" الروسية إلى إطلاق تطبيقات تضمن أمن البيانات أثناء التواصل بين الشركات أو المؤسسات.

لفتت الشركة إلى "أن تطبيقها الجديد Callibiri-SIP يمكنه العمل مع الهواتف الذكية والحواسب اللوحية المجهزة بأنظمة Aurora OS 4.0 الروسية، ويضمن أمن البيانات أثناء استعمال هذه الأجهزة مع برمجيات VPN، ويمكن الاعتماد عليه في إجراء المكالمات الصوتية والمراسلات النصية بين أي مشترك في IP PBX باستخدام بروتوكول SIP".

وأضاف البيان تطبيق Callibiri-SIP هو منتج ببرمجيات روسية بالكامل، ويمكن استخدامه لإجراء المكالمات والمراسلات بين أي مشترك من الشركات التي تستخدم خدمات IP-PBX ، ويمكن أن يعمل جنبا إلى جنب مع خدمات VPN لحماية بيانات خدمات الاتصالات، هذا الأمر يضمن أمن معلومات الاتصالات للشركات".

وجرى تطوير هذا التطبيق من قبل خبراء في معهد الأبحاث الإلكترونية التابع لشركة Avtomatika والتي تنطوي في إطار المؤسسات التابعة لـ Ruselectronics.

من جهته، قال المدير التجاري للشركة المسؤولة عن أنظمة Aurora الروسية، ميخائيل بيساريف: "الحل الجديد الذي تم إنشاؤه على منصة برمجيات Aurora يعتبر حلا مثاليا لاستكمال المنظومة البرمجية الموثوقة والمستقلة التي ستغنينا عن البرمجيات الأجنبية في ظل العقوبات الأجنبية المفروضة على روسيا، ويعتبر حلا جيدا لعملائنا الحاليين والجدد في جميع المجالات التقنية والصناعية".

(روسيا اليوم)