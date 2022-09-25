هاتف Vivo المنتظر... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)





ومن المفترض أن يحصل هاتف +vivo X90 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وأن يزود بشاشة خلفية صغيرة لعرض الإشعارات والرسائل أو إظهار الأرقام أثناء تلقي المكالمات.

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أما شاشة هذا الهاتف الأساسية فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل على الأغلب، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 588 شمعة/م تقريبا. سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات الهاتف الذي ستطرحه Vivo الخريف الجاري ليكون أحد أقوى المنافسين في عالم أجهزة أندرويد.ومن المفترض أن يحصل هاتف +vivo X90 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وأن يزود بشاشة خلفية صغيرة لعرض الإشعارات والرسائل أو إظهار الأرقام أثناء تلقي المكالمات.أما شاشة هذا الهاتف الأساسية فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل على الأغلب، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 588 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.



والكاميرا الأساسية فيه ستحصل على 3 عدسات بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وستزود بمستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.



وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي تعمل مع تقنية الشحن السريع.