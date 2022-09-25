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تكنولوجيا وعلوم

هاتف Vivo المنتظر... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)

Lebanon 24
25-09-2022 | 14:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات الهاتف الذي ستطرحه Vivo الخريف الجاري ليكون أحد أقوى المنافسين في عالم أجهزة أندرويد.

ومن المفترض أن يحصل هاتف +vivo X90 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وأن يزود بشاشة خلفية صغيرة لعرض الإشعارات والرسائل أو إظهار الأرقام أثناء تلقي المكالمات.
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أما شاشة هذا الهاتف الأساسية فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل على الأغلب، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 588 شمعة/م تقريبا.
 
 
وسيضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

والكاميرا الأساسية فيه ستحصل على 3 عدسات بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وستزود بمستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي تعمل مع تقنية الشحن السريع.
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