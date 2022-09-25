يحتاج مستخدمو "آيفون" و"أندرويد" الذين يبحثون عن بعض الطاقة الإضافية إلى معرفة بعض الحيل المفيدة التي ستساعد في جعل شحنة واحدة تدوم لأطول فترة ممكنة.وتحتوي معظم الهواتف الذكية الحديثة على العديد من الإعدادات التي يمكن تشغيلها للمساعدة في زيادة مقدار الوقت الذي يمكنك فيه استخدام الهاتف دون الحاجة إلى الاقتراب من القابس.وجمع موقع "إكسبريس" الحيل المفيدة التي ستساعد على إطالة عمر بطارية هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام "أندرويد" أو آبل.تفعيل وضع Low Power (طاقة منخفضة) أو Battery Saver (توفير البطارية)يحتوي كل من "أندرويد" وiOS على أوضاع يمكنك التبديل بينها بسرعة للمساعدة في استمرار الشحن لأطول فترة ممكنة.وبالنسبة لجهاز "آيفون"، فهو وضع الطاقة المنخفضة، بينما مكافئ "أندرويد" هو وضع توفير البطارية.وتساعد ذلك في جعل بطارية هاتفك تدوم لفترة أطول بشكل ملحوظ من خلال تقييد بعض الميزات مثل تحديث التطبيق واستخدام 5G.وعلى "أندرويد": توجه إلى الإعدادات، ثم انقر فوق العناية بالبطارية والجهاز. انقر فوق البطارية، ثم انقر فوق توفير الطاقة.

وعلى "آيفون" يمكنك أيضا تشغيل وضع الطاقة المنخفضة وإيقاف تشغيله من مركز التحكم.وإذا كنت ترغب في جعل بطاريتك تدوم لأطول فترة ممكنة، فهذا إعداد واضح للتشغيل، ولكن هناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها للمساعدة في جعل طاقة هاتفك تدوم لفترة أطول.قلل السطوعإذا كان السطوع يصل إلى حد كامل كل يوم، فقد يؤدي ذلك إلى استهلاك كبير في عمر البطارية.وفي الواقع، يلعب مقدار الوقت الذي تكون فيه شاشتك قيد التشغيل والنشاط دورا كبيرا في سرعة استنزاف البطارية، حيث أن الشاشة هي جزء هاتفك الذي يستهلك أكبر قدر من الطاقة.وسيساعد خفض السطوع في جعل بطاريتك تدوم لفترة أطول.كما أن تغيير الإعدادات بحيث "ينام" هاتفك بعد فترة قصيرة من عدم النشاط سيساعد أيضا في تقليل استخدام الطاقة.وضع الطائرة - كما يوحي الاسم - هو إعداد مصمم للحد من الميزات عندما تصعد على متن رحلة جوية.ومن الواضح أن هذا أمر بالغ الأهمية للمساعدة في منع هاتفك من التدخل في أي اتصالات تحتاجها الطائرة، ولكن يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على انخفاض استخدام البطارية.وفي وضع الطائرة، سيتم تعطيل العديد من الإعدادات، مثل القدرة على الوصول إلى 4G و5G بالإضافة إلى إيقاف تشغيل اتصال Wi-Fi وBluetooth.وبالنسبة لبعض الأشخاص، لن يحلموا بتشغيل وضع الطائرة في حياتهم اليومية لأنه يمنعك من الوصول إلى الميزات الأكثر استخداما بهاتفك الذكي.ولكن، يمكن أن يكون مفيدا في مواقف معينة. إذا كنت بالخارج ورأيت أنه لم يتبق لديك سوى القليل من الشحن، فيمكنك تشغيل وضع الطائرة لجعل البطارية تدوم لأطول فترة ممكنة حتى تصل إلى المنزل.