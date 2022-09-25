شاومي تطلق كاميرا مراقبة خارجية برؤية ليلية

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أعلنت شركة شاومي عن إطلاق كاميرا المراقبة AW300 الخارجية الجديدة، وأوضحت الشركة الصينية أنها مخصصة للاستخدام في الهواء الطلق وتمتاز بوظيفة الرؤية الليلية وتأتي بتكلفة منخفضة، فيما لم تكشف المزيد من التفاصيل عن سعرها أو موعد طرحها في الأسواق.وأشارت شركة شاومي إلى أن الكاميرا الجديدة تأتي مزودة بمستشعر يعمل بدقة 3 ميغابيكسل من أجل التقاط صور واضحة، حتى في ظل ظروف الإضاءة السيئة.وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مصباح للاستخدام الليلي وإضاءة بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى توافر سماعة وميكروفون لإجراء المحادثات مع الأشخاص أمام الكاميرا، وأكدت الشركة الصينية على أن كاميرا المراقبة الجديدة يمكنها اكتشاف الحركة تلقائياً مع إمكانية التعرف على الأشخاص والسيارات.مقاومة للماء والغبارولمقاومة التأثيرات الجوية الضارة أكدت شركة شاومي على أن كاميرا المراقبة الجديدة تمتاز بمقاومة الماء والغبار والأتربة وفقاً لفئة الحماية IP66 وتعمل في نطاق درجة حرارة ما بين -30 إلى 60 درجة مئوية، بالإضافة إلى توافر هوائي واي فاي لنقل البيانات بصورة جيدة.ويتم تخزين تسجيلات الكاميرا على بطاقة الذاكرة microSD الخارجية، ولا تشتمل على بطارية ولكن يتم إمدادها بالتيار الكهربائي عن طريق الكابل.