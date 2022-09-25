27
o
بيروت
28
o
طرابلس
10
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
شاومي تطلق كاميرا مراقبة خارجية برؤية ليلية
Lebanon 24
25-09-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة شاومي عن إطلاق كاميرا المراقبة AW300 الخارجية الجديدة، وأوضحت الشركة الصينية أنها مخصصة للاستخدام في الهواء الطلق وتمتاز بوظيفة الرؤية الليلية وتأتي بتكلفة منخفضة، فيما لم تكشف المزيد من التفاصيل عن سعرها أو موعد طرحها في الأسواق.
Advertisement
وأشارت شركة شاومي إلى أن الكاميرا الجديدة تأتي مزودة بمستشعر يعمل بدقة 3 ميغابيكسل من أجل التقاط صور واضحة، حتى في ظل ظروف الإضاءة السيئة.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مصباح للاستخدام الليلي وإضاءة بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى توافر سماعة وميكروفون لإجراء المحادثات مع الأشخاص أمام الكاميرا، وأكدت الشركة الصينية على أن كاميرا المراقبة الجديدة يمكنها اكتشاف الحركة تلقائياً مع إمكانية التعرف على الأشخاص والسيارات.
مقاومة للماء والغبار
ولمقاومة التأثيرات الجوية الضارة أكدت شركة شاومي على أن كاميرا المراقبة الجديدة تمتاز بمقاومة الماء والغبار والأتربة وفقاً لفئة الحماية IP66 وتعمل في نطاق درجة حرارة ما بين -30 إلى 60 درجة مئوية، بالإضافة إلى توافر هوائي واي فاي لنقل البيانات بصورة جيدة.
ويتم تخزين تسجيلات الكاميرا على بطاقة الذاكرة microSD الخارجية، ولا تشتمل على بطارية ولكن يتم إمدادها بالتيار الكهربائي عن طريق الكابل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريحٌ أميركي مُهمّ عن أزمة لبنان.. هكذا ستنتهي!
Lebanon 24
تصريحٌ أميركي مُهمّ عن أزمة لبنان.. هكذا ستنتهي!
04:43 | 2022-09-25
25/09/2022 04:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف غداً.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
خبرٌ عن سحوبات الدولار من المصارف غداً.. ماذا سيحصل؟
14:03 | 2022-09-25
25/09/2022 02:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!
Lebanon 24
أجسامٌ تمرّ في سماء في لبنان هذا المساء.. شاهدوها بالفيديو!
12:26 | 2022-09-25
25/09/2022 12:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
جديد تسعيرة المولّدات.. هكذا ستُصبح قريباً
14:52 | 2022-09-25
25/09/2022 02:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست عسكريّة.. "حزب الله" يُهدّد إسرائيل بهجمات من "نوعٍ آخر" وتقريرٌ يكشفها
Lebanon 24
ليست عسكريّة.. "حزب الله" يُهدّد إسرائيل بهجمات من "نوعٍ آخر" وتقريرٌ يكشفها
09:00 | 2022-09-25
25/09/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-09-26
هل نودّع الـ "برو ماكس" قريباً مع "آيفون ألترا"؟
16:00 | 2022-09-25
حيل موفرة للبطارية يحتاج كل مستخدم "آيفون" و"أندرويد" لمعرفتها!
14:00 | 2022-09-25
هاتف Vivo المنتظر... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
11:00 | 2022-09-25
عاصفة تؤجل إطلاق صاروخ "ناسا" العملاق إلى القمر
08:00 | 2022-09-25
تطبيقات تواصل روسية عصية على الاختراق.. كيف تعمل؟
05:00 | 2022-09-25
"تيك توك" يطلق ميزة جديدة.. ما هي؟
فيديو
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
26/09/2022 09:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
26/09/2022 09:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
26/09/2022 09:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact