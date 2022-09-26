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تكنولوجيا وعلوم
هل نودّع الـ "برو ماكس" قريباً مع "آيفون ألترا"؟
Lebanon 24
26-09-2022
|
02:00
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رجح المتخصص في تغطية أخبار "آبل" ومنتجاتها، مارك غورمان، أن تقدم الشركة اسما جديدا في خط منتجاتها عند الإعلان عن هاتف "آيفون 15"، العام المقبل، وأن تستبدل اسم "برو ماكس" بـ "ألترا"، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج".
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وتوقع غورمان أن يأتي الهاتف القادم بـ "تغييرات كبيرة" من بينها مدخل "USB-C".
وظهر اسم "برو ماكس" لأول مرة عام 2019، مع هاتف "آيفون 11". وذكر الموقع أن إضافة اسم "ألترا" لن يكون مستبعدا، خاصة وأن الشركة قدمت ساعة "Watch Ultra" في سبتمبر الجاري.
كما أن الشركة أضافت الكلمة إلى شريحة معالجتها الجديدة "M1 Ultra processor"، كما أن هاتف "آيفون 14" شهد عودة كلمة "بلاس" لأجهزة الشركة.
ورغم أن عمر "آيفون 14" لم يتجاوز الشهر بعد، إلا أن الشائعات حول "آيفون 15" بدأت تنتشر، ويتوقع الخبير في سلاسل التوريد، روس يونغ، أن تشكل خاصية "دايناميك آيلاند" جزءا أساسيا من كافة هواتف "آيفون 15"، أي أنها لن تقتصر على البروماكس.
ويرجح غورمان أن تتوفر وصلات USB-C في هواتف الشركة المقبلة، مستدلا على ذلك باختبارات أجرتها الشركة مؤخرا قبيل تطبيق قانون في الاتحاد الأوروبي يطالب بأن تشحن كل الهواتف الجديد باستخدام الوصلة بحلول خريف عام 2024.
المصدر: الحرة
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