Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تنتهك براءة اختراع "البث المباشر"

Lebanon 24
26-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-994220-637997724450269205.JPG
Doc-P-994220-637997724450269205.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أمرت هيئة محلفين أميركية شبكة "ميتا" بدفع 174,5 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع مرتبطة بخدمة البث الحي طورها أحد قدامى المحاربين في الجيش الأميركي سعيا لإصلاح أوجه القصور في الاتصالات في ساحة المعركة.
Advertisement

وأظهرت وثائق قانونية أن محاكمة في محكمة فدرالية في تكساس انتهت بقرار لهيئة المحلفين ينص على أن ميزات "البث الحي" على فيسبوك وإنستغرام تستخدم تكنولوجيا مسجلة ببراءة اختراع بواسطة شركة  "فوكسر" التي شارك في تأسيسها، توم كاتيس.

وقال متحدث باسم الشبكة العملاقة ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "نعتقد أن الأدلة في المحاكمة أظهرت أن ميتا لم تنتهك براءات اختراع فوكسر".

وأضاف "نعتزم القيام بخطوات إضافية، بما يشمل استئناف الحكم".

وذكرت ملفات المحكمة أن كاتيس أعيد تجنيده في الجيش بعد هجمات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة، وعمل كرقيب اتصالات بالقوات الخاصة في أفغانستان.

وعندما تعرضت وحدته القتالية لكمين في ولاية "كنر"، شعر كاتيس أن أنظمة تنسيق التعزيزات وعمليات الإجلاء الطبي وغير ذلك "كانت غير مناسبة للاتصالات الحساسة للوقت مع مجموعات متعددة في بيئة شديدة الاضطراب".

وقال محاموه "بدأ كاتيس وفريقه في تطوير حلول اتصالات في عام 2006 لمعالجة أوجه القصور هذه"، و"مكنت التقنيات الجديدة من نقل الاتصالات الصوتية والمرئية، مع فورية الاتصال المباشر والموثوقية والراحة التي تتيحها خدمات المراسلة".

تواصلت فيسبوك مع شركة فوكسر التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، بشأن التعاون المحتمل بعد أن أطلقت تطبيق Walkie Talkie في عام 2011، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، بحسب الوثائق القانونية.

وبدلا من ذلك، مضت فيسبوك في إطلاق خدمتيها للبث الحي Facebook Live وInstagram Live، بدمج تقنية "فوكسر" في الميزات، وفق الدعوى.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-09-26
02:00 | 2022-09-26
23:00 | 2022-09-25
16:00 | 2022-09-25
14:00 | 2022-09-25
11:00 | 2022-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website