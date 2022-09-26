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تكنولوجيا وعلوم

"تسلا" تستدعي أكثر من مليون سيارة... ما السبب؟

Lebanon 24
26-09-2022 | 11:00
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أعلنت شركة "تسلا" أنها تستدعي حوالي 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تتعلق بالسلامة في نظام عكس النوافذ التلقائي.

وأبلغت الشركة الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بالقضية.
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وتقول شركة صناعة السيارات الكهربائية إن السحب يغطي سيارات 2017-2022 Model 3 و2020-2021 Model Y و2021-2022 Model S وModel X. ووفقا لتسلا، قد يفشل نظام عكس النوافذ التلقائي في السيارات أحيانا في اكتشاف العوائق عند الإغلاق، ما يزيد من خطر الإصابة.

وأكدت NHTSA أن المركبات المعنية فشلت في الامتثال لمتطلبات معيار سلامة المركبات الفيدرالية على النوافذ الكهربائية، مضيفة أن الخطأ قد يؤدي إلى قوة مفرطة وقرص السائق أو الراكب قبل التراجع.

وكما أشارت NHTSA، بموجب قانون الولايات المتحدة، من غير القانوني لأي شخص، بما في ذلك الشركة المصنعة أو الموزع أو التاجر أو بائع التجزئة، بيع عنصر أو مركبة لا تمتثل للمعايير الفيدرالية لسلامة المركبات. وعلى هذا النحو، يجب إصدار استدعاء إذا تم اكتشاف أي من هذه المشكلات.

وصرحت تسلا أنه تم اكتشاف مشكلة نظام عكس النافذة أثناء اختبار المنتج في أغسطس. وأشارت شركة صناعة السيارات إلى أنها لم تكن على علم بأي مطالبات تتعلق بالضمان أو تقارير ميدانية أو حوادث أو إصابات أو وفيات تتعلق بالاستدعاء.

وفي حالة هذا الاستدعاء، لن يُطلب من مالكي تسلا إحضار سياراتهم لإجراء أي إصلاحات حيث تخطط الشركة لمعالجة المشكلة عن طريق تحديث البرنامج عبر الهواء.

وأضافت تسلا أنه منذ 13 أيلول، تلقت جميع مركباتها قيد الإنتاج والتوصيل المسبق بالفعل تحديثا يحدد تشغيل النوافذ التي تعمل بالطاقة وفقا للمتطلبات الفيدرالية. ومن المتوقع إرسال خطابات الإخطار إلى مالكي المركبات المسترجعة في 15 تشرين الثاني 2022.
 
 
(روسيا اليوم)

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