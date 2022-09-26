أخيرا.. آبل تنقل تصنيع هاتف "آيفون" من الصين إلى دولة أخرى

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بعد أقل شهر من إطلاقه، أعلنت شركة آبل، الاثنين، أنها ستبدأ تصنيع أحدث هواتفها "آيفون 14" في دولة أخرى، حيث تحاول نقل بعض إنتاجها بعيدا عن الصين.وأطلقت الشركة الهاتف الجديد الرائد في حدث مرتقب قبل أيام، حيث ركزت على ترقيات السلامة بدلا من المواصفات الفنية الجديدة البراقة، باستثناء ساعة جديدة تركز على المغامرات.وقالت شركة آبل في بيان: "تقدم تشكيلة أيفون 14 الجديدة تقنيات جديدة رائدة وقدرات أمان مهمة. نحن متحمسون لتصنيعه في الهند".يتوقع المحللون في جي بي مورجان أن تنقل شركة آبل حوالي 5 في المئة من إنتاج هاتف آيفون 14 من أواخر عام 2022 إلى الهند، التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.كما يتوقعون أن يزداد الأمر ليصل إلى تصنيع واحد من كل أربعة هواتف في الهند بحلول عام 2025.وقالت شبكة سي أن أن، إن إعلان الاثنين، يمثل تحولا كبيرا في استراتيجيات أبل، في وقت تبحث فيه شركات التكنولوجيا الأميركية عن بدائل للصين.