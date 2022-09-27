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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذه التطبيقات الشهيرة على الفور!

Lebanon 24
27-09-2022 | 05:00
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حذر الخبراء مالكي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام أندرويد، من مجموعة من التطبيقات الخطيرة، والتي يجب حذفها على الفور.
 

ويقول الخبراء إن الملايين من مستخدمي أندرويد قاموا بتنزيل تطبيقات "ضارة" من متجر "غوغل بلاي" (Google Play).
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ومنذ عام 2020، وقع تثبيت أكثر من 190 تطبيقا من تطبيقات أندرويد مع مجموعة من البرامج الضارة، التي يطلق عليها اسم "Harly"، وهذا الخطأ قادر على سرقة الأموال عبر خطط الاشتراك باهظة الثمن، وفقا لخبراء Kaspersky.
 

ويُعتقد أن هذه التطبيقات ربما وقع تنزيلها نحو 4.8 مليون مرة. لكن الخبراء يشكون في أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
 

ووقع إزالة التطبيقات من متجر "غوغل بلاي"، ولكن قد يكون الأوان فات إذا قمت بالفعل بتنزيل أحد التطبيقات - وفي هذه الحالة، يجب حذفها على الفور.

كيف يعمل برنامج Harly؟
 
 
يشبه Harly إلى حد كبير برامج ضارة أخرى سيئة السمعة تسمى نظام Jocker Trojan. والسبب في أن الأخير سيء للغاية هو أنه يشترك بذكاء في الخدمات المدفوعة دون أن تعرف ذلك.
 

ويحقق المتسللون ذلك عن طريق تعديل بعض التقنيات الموجودة في كود التطبيق لخداع هاتفك. وعند القيام بذلك، يمكنه بعد ذلك الحصول سرا على رموز أمان الرسائل النصية، المستخدمة لتسجيل مستخدمي أندرويد في اشتراكات دون علمهم.4

ويمكن لـHarly أيضا العمل بمثابة حصان طروادة، حيث أنه قادر على الحصول على توقيع مستخدمي أندرويد على خدمات اشتراك باهظة الثمن دون أن يدركوا ذلك. ويتم ذلك عن طريق التحقق من هذه الاشتراكات عبر مكالمة هاتفية، والتأكد من أن الضحية لا تدرك أن هذا قد حدث.
 
 
التطبيقات الموبوءة ببرنامج Harly
 
 
اكتشف الخبراء قرابة 200 تطبيق تخفي حصان طروادة Harly منذ عام 2020.
 

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن هذه التطبيقات تشمل:

Live Wallpaper&Themes Launcher

Action Launcher & Wallpapers 

Color Call 

Good Launcher 

Mondy Widgets 

Funcalls-Voice Changer 

Eva Launcher

Newlook Launcher 

Pixel Screen Wallpaper
 
 
كيف تبقى في مأمن من التطبيقات الخطيرة

يتم فحص التطبيقات باستمرار من قبل الوسطاء على أندرويد، ولكن للأسف يمكن لبعض الأشرار التسلل عبر الشبكة.
 

ومن الأفضل دائما إلقاء نظرة على التعليقات قبل تنزيل التطبيق لمعرفة ما يدعي الآخرون. يمكن أن يكون تطبيق مكافحة الفيروسات الجيد مفيدا أيضا.
المصدر: روسيا اليوم
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