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تكنولوجيا وعلوم

مقاوم للماء والغبار.. Tecno تطلق هاتفاً يمميزات رائعة!

Lebanon 24
27-09-2022 | 16:00
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أعلنت Tecno عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيعمل بنظام أندرويد، وسيحصل على مواصفات منافسة وبطارية تعمل لأيام بالشحنة الواحدة.
 
 
وسيأتي هاتف Pova Neo 2 بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (170.9/77.8/9.6) ملم، وشاشة Pova Neo 2 بمقاس 6.8.82 بوصة، دقة عرضها (1640/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا.
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والمميز في هذا الهاتف هو بطاريته التي ستأتي بسعة 7000 ميلي أمبير وتكفي الشحنة الواحدة لها لتشغيل الهاتف بضعة أيام متواصلة، فضلا عن أن البطارية ستعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.
 
وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات HIOS 8.6، ومعالج MediaTek Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على عدستين إحداهما بدقة 48 ميغابيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
 
وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع.
المصدر: روسيا اليوم
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