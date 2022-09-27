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تكنولوجيا وعلوم

في هذا التاريخ... الأرض على موعد مع كسوف جزئي للشمس!

Lebanon 24
27-09-2022 | 08:00
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أعلن مركز "القبة السماوية" الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيشهدون كسوفا جزئيا للشمس في أكتوبر القادم.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز "في الـ 25 من تشرين الاول المقبل سشهد سكان الأرض كسوفا جزئيا للشمس، هذه الظاهرة ستكون مرئية لسكان العديد من المناطق الروسية، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر غرينلاند".
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(روسيا اليوم)
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